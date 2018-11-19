Обнародован список номинантов на престижную кинематографическую премию «Золотой глобус». Ее будут вручать в Лос-Анджелесе 6 января.

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Кино Кино СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жана-Люка Годара

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Кино Кино Стартовал кинофестиваль «Липецкий выбор» В областном центре культуры народного творчества и кино 6 декабря начался кинофестиваль российских фильмов «Липецкий выбор».