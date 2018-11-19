Кино

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
ФАН
12:57

Обнародован список номинантов на престижную кинематографическую премию «Золотой глобус». Ее будут вручать в Лос-Анджелесе 6 января.
ФАН12:57

Подробнее о событии

Россия не вошла в число номинантов «Золотого глобуса»

Телеканал 360°15:31

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Коммерсантъ11:21

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию «Золотой глобус»

Эхо Москвы10:31

«Звезда родилась» и «Богемская рапсодия» номинированы на «Золотой глобус»

РИА Новости09:13

В Лос-Анджелесе назвали номинанток на премию «Золотой глобус»

Известия09:42

Стали известны номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году

ТАСС09:03

Светит ли Грузии номинация на «Золотой глобус»

Sputnik Грузия03 декабря в 02:19
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Кино

Скончалась народная артистка РСФСР Галина Анисимова

Обновлено в 15:21
Кино

Названы лучшие сериалы 2018 года

В этом году лучшими сериалами стали «Американцы», «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Атланта», «Барри», «Лучше звоните Солу», «Метод Комински», «Поза», «Наследники», «Это мы» и «Удивительная миссис Мейзел».
Обновлено в 13:14
Кино

Умер режиссер-документалист Борис Сарахатунов

Обновлено в 11:48
Кино

Медведев поделился впечатлениями от сериала «Домашний арест»

Премьер-министр Дмитрий Медведев посмотрел несколько серий "Домашнего ареста" и посчитал, что многие типажи в нём узнаваемы русскому человеку.
Обновлено в 08:59
Кино

СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жана-Люка Годара

Обновлено в 14:01
Кино

Никита Михалков остался недоволен большими сборами западных фильмов

Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.
Обновлено в 11:35
Кино

Названа дата премьеры трейлера фильма «Человек-паук: Далеко от дома»

Стала известна дата премьеры первого трейлера фильма "Человек-паук: Далеко от дома", который станет продолжением экранизации комиксов Marvel "Человек-паук: Возвращение домой".
Обновлено в 13:30
Кино

«Искусство кино» перезапустило свой сайт

На сайте уже есть удобное расписание важных кинособытий, в частности уникальных показов, много интересных текстов: например, рецензия на недавний российский сериальный хит "Звоните ДиКаприо", текст о последних фильмах Ларса фон Триера, текст-прощание с Бернардо Бертолуччи и другие.
Обновлено в 12:04
Кино

«Елки последние» не станут финалом знаменитой франшизы

27 декабря в широкий прокат выйдут «Ёлки Последние» — заключительная часть знаменитого новогоднего киноальманаха.
Обновлено в 13:51
Кино

Назван топ-10 киноновинок в жанре фентези в 2019 году

Специалисты «территории новостей» рассказали, какие новинки в данном жанре следует ожидать в следующем году.
Обновлено в 14:32
Кино

Режиссер «Синей бездны» перезапустит «Обитель зла»

Киностудия Constantin Film определилась с кандидатурой режиссера, которому будет поручено перезапустить популярную франшизу "Обитель зла".
Обновлено в 08:24
Кино

Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019 года

Второй сезон сериала «Американские боги», основанный на книге Нила Геймана, выйдет 10 марта 2019 года, сообщает издание The Vulture.
Обновлено в 07:30
Кино

Крис Коламбус будет работать с Netflix

Обновлено в 09:12
Кино

Стартовал кинофестиваль «Липецкий выбор»

В областном центре культуры народного творчества и кино 6 декабря начался кинофестиваль российских фильмов «Липецкий выбор».
Обновлено в 15:12
Кино

Стали известны подробности последнего сезона «Игры престолов»

Журналисты изучили открытый архив сценариев к «Игре престолов» и предположили, чего могут ожидать зрители в последнем сезоне сериала.
Обновлено в 15:40
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Брэдли Купер
Американский актёр
Американский актёр, режиссёр, продюсер, четырёхкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень - псих», «Афера по-американски», «Снайпер» и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм».
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