Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»ФАН12:57
Обнародован список номинантов на престижную кинематографическую премию «Золотой глобус». Ее будут вручать в Лос-Анджелесе 6 января.
ФАН12:57
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Кино
Скончалась народная артистка РСФСР Галина Анисимова
Обновлено в 15:21
Кино
Названы лучшие сериалы 2018 года
В этом году лучшими сериалами стали «Американцы», «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Атланта», «Барри», «Лучше звоните Солу», «Метод Комински», «Поза», «Наследники», «Это мы» и «Удивительная миссис Мейзел».
Обновлено в 13:14
Кино
Умер режиссер-документалист Борис Сарахатунов
Обновлено в 11:48
Кино
Медведев поделился впечатлениями от сериала «Домашний арест»
Премьер-министр Дмитрий Медведев посмотрел несколько серий "Домашнего ареста" и посчитал, что многие типажи в нём узнаваемы русскому человеку.
Обновлено в 08:59
Кино
СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жана-Люка Годара
Обновлено в 14:01
Кино
Никита Михалков остался недоволен большими сборами западных фильмов
Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.
Обновлено в 11:35
Кино
Названа дата премьеры трейлера фильма «Человек-паук: Далеко от дома»
Стала известна дата премьеры первого трейлера фильма "Человек-паук: Далеко от дома", который станет продолжением экранизации комиксов Marvel "Человек-паук: Возвращение домой".
Обновлено в 13:30
Кино
«Искусство кино» перезапустило свой сайт
На сайте уже есть удобное расписание важных кинособытий, в частности уникальных показов, много интересных текстов: например, рецензия на недавний российский сериальный хит "Звоните ДиКаприо", текст о последних фильмах Ларса фон Триера, текст-прощание с Бернардо Бертолуччи и другие.
Обновлено в 12:04
Кино
«Елки последние» не станут финалом знаменитой франшизы
27 декабря в широкий прокат выйдут «Ёлки Последние» — заключительная часть знаменитого новогоднего киноальманаха.
Обновлено в 13:51
Кино
Назван топ-10 киноновинок в жанре фентези в 2019 году
Специалисты «территории новостей» рассказали, какие новинки в данном жанре следует ожидать в следующем году.
Обновлено в 14:32
Кино
Режиссер «Синей бездны» перезапустит «Обитель зла»
Киностудия Constantin Film определилась с кандидатурой режиссера, которому будет поручено перезапустить популярную франшизу "Обитель зла".
Обновлено в 08:24
Кино
Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019 года
Второй сезон сериала «Американские боги», основанный на книге Нила Геймана, выйдет 10 марта 2019 года, сообщает издание The Vulture.
Обновлено в 07:30
Кино
Крис Коламбус будет работать с Netflix
Обновлено в 09:12
Кино
Стартовал кинофестиваль «Липецкий выбор»
В областном центре культуры народного творчества и кино 6 декабря начался кинофестиваль российских фильмов «Липецкий выбор».
Обновлено в 15:12
Кино
Стали известны подробности последнего сезона «Игры престолов»
Журналисты изучили открытый архив сценариев к «Игре престолов» и предположили, чего могут ожидать зрители в последнем сезоне сериала.
Обновлено в 15:40