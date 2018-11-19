Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»ФАН12:57
Обнародован список номинантов на престижную кинематографическую премию «Золотой глобус». Ее будут вручать в Лос-Анджелесе 6 января.
ФАН12:57
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Кино
Скончалась народная артистка РСФСР Галина Анисимова
Обновлено в 13:07
Кино
Названы лучшие сериалы 2018 года
Американский институт киноискусства (American Film Institute) составил список 10 лучших сериалов 2018 года.
Обновлено в 13:14
Кино
Умер режиссер-документалист Борис Сарахатунов
Обновлено в 11:48
Кино
Медведев назвал сериал «Домашний арест» забавным
Говоря о развитии культуры в стране, Дмитрий Медведев рассказал о книгах и сериалах, которые он читал и смотрел.
Обновлено в 08:59
Кино
В Париже ушел из жизни Жан-Люк Годар
Обновлено в 14:01
Кино
Никита Михалков остался недоволен большими сборами западных фильмов
Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.
Обновлено в 11:35
Кино
Названа дата премьеры трейлера фильма «Человек-паук: Далеко от дома»
Стала известна дата премьеры первого трейлера фильма "Человек-паук: Далеко от дома", который станет продолжением экранизации комиксов Marvel "Человек-паук: Возвращение домой".
Обновлено в 13:30
Кино
«Искусство кино» перезапустило свой сайт
На сайте уже есть удобное расписание важных кинособытий, в частности уникальных показов, много интересных текстов: например, рецензия на недавний российский сериальный хит "Звоните ДиКаприо", текст о последних фильмах Ларса фон Триера, текст-прощание с Бернардо Бертолуччи и другие.
Обновлено в 12:04
Кино
Звёзды фестиваля кино Arctic Open в Архангельске
Гостей — режиссёров и актёров российского и зарубежного кино — зрители, собравшиеся у кинотеатра «Русь», встречали тепло и радушно.
Обновлено в 12:28
Кино
Назван топ-10 киноновинок в жанре фентези в 2019 году
Специалисты «территории новостей» рассказали, какие новинки в данном жанре следует ожидать в следующем году.
Обновлено в 14:32
Кино
Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019 года
Второй сезон сериала «Американские боги», основанный на книге Нила Геймана, выйдет 10 марта 2019 года, сообщает издание The Vulture.
Обновлено в 07:30
Кино
Режиссер «Синей бездны» перезапустит «Обитель зла»
Киностудия Constantin Film определилась с кандидатурой режиссера, которому будет поручено перезапустить популярную франшизу "Обитель зла".
Обновлено в 08:24
Кино
Стоит ли смотреть «Хроники хищных городов»: рецензия «Газеты.Ru»
Торжество стимпанка, постапокалиптические красоты и гигантские постройки - "Газета.Ru" рассказывает, почему стоит посмотреть "Хронику хищных городов", несмотря на все ее недостатки.
Обновлено в 13:44
Кино
Крис Коламбус будет работать с Netflix
Обновлено в 09:12
Кино
Вице-спикер Госдумы представила в Архангельске фильм об арктическом регионе
Картину о жизни людей в Архангельской области представила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, при содействии которой снят фильм, она же выступила в качестве одного из авторов.
Обновлено в 12:11