Кино

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
ФАН
12:57

Обнародован список номинантов на престижную кинематографическую премию «Золотой глобус». Ее будут вручать в Лос-Анджелесе 6 января.
ФАН12:57

Подробнее о событии

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Телеканал 360°11:31

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Коммерсантъ11:21

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию «Золотой глобус»

Эхо Москвы10:31

«Звезда родилась» и «Богемская рапсодия» номинированы на «Золотой глобус»

РИА Новости09:13

В Лос-Анджелесе назвали номинанток на премию «Золотой глобус»

Известия09:42

Стали известны номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году

ТАСС09:03

Светит ли Грузии номинация на «Золотой глобус»

Sputnik Грузия03 декабря в 02:19
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Скончалась народная артистка РСФСР Галина Анисимова

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Названы лучшие сериалы 2018 года

Американский институт киноискусства (American Film Institute) составил список 10 лучших сериалов 2018 года.
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Кино

Умер режиссер-документалист Борис Сарахатунов

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Кино

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Кино

Названа дата премьеры трейлера фильма «Человек-паук: Далеко от дома»

Стала известна дата премьеры первого трейлера фильма "Человек-паук: Далеко от дома", который станет продолжением экранизации комиксов Marvel "Человек-паук: Возвращение домой".
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«Искусство кино» перезапустило свой сайт

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Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019 года

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Режиссер «Синей бездны» перезапустит «Обитель зла»

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Торжество стимпанка, постапокалиптические красоты и гигантские постройки - "Газета.Ru" рассказывает, почему стоит посмотреть "Хронику хищных городов", несмотря на все ее недостатки.
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Крис Коламбус будет работать с Netflix

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Вице-спикер Госдумы представила в Архангельске фильм об арктическом регионе

Картину о жизни людей в Архангельской области представила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, при содействии которой снят фильм, она же выступила в качестве одного из авторов.
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Брэдли Купер
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Американский актёр, режиссёр, продюсер, четырёхкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень - псих», «Афера по-американски», «Снайпер» и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм».
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