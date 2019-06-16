Футбол

Стали известны номинанты на награду Golden BoyBookmaker-ratings.ru 01:11

Среди прочего в список претендентов на звание лучшего молодого игрока мира (не старше 21 года) вошли голкипер «Реала» Андрей Лунин, защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.
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Лунин, де Лигт и Доннарумма – среди претендентов на награду Golden Boy

ProstoProSportвчера в 17:06

Де Лигт и Санчо номинированы на звание лучшего молодого игрока в Европе, россиян в списке нет

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Лунин, де Лигт и Фелиш – в топ-100 претендентов на премию Golden Boy

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Лунин – в сотне претендентов на премию Golden Boy

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Стали известны претенденты на награду Golden Boy

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Де Лигт, Доннарумма, Винисиус и Лунин вошли в расширенный список претендентов на Golden Boy

Бомбардир.рувчера в 16:54

Лунин, де Лигт, Феликс и Винисиус – в числе претендентов на награду Golden Boy

Sports.ruвчера в 16:07
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Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
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Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Технологии

Еженедельная программа Вести.net от 15 июня 2019 года

На сцену выходят игроки такой мощи — Apple с её подписочным сервисом Arcade, что извечные соперники вынуждены объединяться, чтобы ей противостоять.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Общество

Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

Обновлено вчера в 21:14
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли

Обновлено вчера в 11:28
Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Обновлено в 00:08
Религия

Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

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Происшествия

Дело о драке под Пензой переквалифицировали на статью об убийстве

Уголовное дело о массовой драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области было переквалифицировано на более тяжкие статьи Уголовного кодекса "убийство" и "покушение на убийство группой лиц".
Обновлено вчера в 01:02
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика

Путин одобрил новые изменения в пенсионной системе

Согласно концепции ИПК, с зарплаты подключенного к системе россиянина будет ежемесячно удерживаться процент в счет будущих пенсионных накоплений Владимир Путин одобрил введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Политика

Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристов

Обновлено в 01:47
Культура

Бывший директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Обновлено в 02:12
Происшествия

Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS

Обновлено вчера в 18:05
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика

Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

Обновлено в 03:12
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Общество

Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G

Первыми российскими городами, где появятся коммерческие сети мобильной связи 5G, станут Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Обновлено вчера в 07:32
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

Обновлено вчера в 14:06
Общество

СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках

Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
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Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе

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Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий за «Леганес» на правах аренды, и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также играет за молодёжную сборную.
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