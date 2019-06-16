Футбол
Стали известны номинанты на награду Golden BoyBookmaker-ratings.ru 01:11
Среди прочего в список претендентов на звание лучшего молодого игрока мира (не старше 21 года) вошли голкипер «Реала» Андрей Лунин, защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.
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Де Лигт и Санчо номинированы на звание лучшего молодого игрока в Европе, россиян в списке нет
Спорт день за днемвчера в 17:03
Де Лигт, Доннарумма, Винисиус и Лунин вошли в расширенный список претендентов на Golden Boy
Бомбардир.рувчера в 16:54
Лунин, де Лигт, Феликс и Винисиус – в числе претендентов на награду Golden Boy
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