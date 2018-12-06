На церемонии Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), объявили номинантов на на 76-ю премию "Золотой глобус", вручение которой состоится 6 января. Трансляция шла на сайте Goldenglobes.com.

Стали известны номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году

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