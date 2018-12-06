Кино
Стали известны номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году
Стали известны номинанты на «Золотой глобус» в 2019 годуТАСС09:03
На церемонии Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), объявили номинантов на на 76-ю премию "Золотой глобус", вручение которой состоится 6 января. Трансляция шла на сайте Goldenglobes.com.
ТАСС09:03
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Кино
Умерла народная артистка Галина Анисимова
Обновлено в 13:07
Кино
Умер российский режиссер Борис Сарахатунов
Обновлено в 11:48
Кино
Названы лучшие сериалы 2018 года
Американский институт киноискусства (American Film Institute) составил список 10 лучших сериалов 2018 года.
Обновлено в 13:00
Кино
Медведев назвал сериал «Домашний арест» забавным
Говоря о развитии культуры в стране, Дмитрий Медведев рассказал о книгах и сериалах, которые он читал и смотрел.
Обновлено в 08:59
Кино
Никита Михалков остался недоволен большими сборами западных фильмов
Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.
Обновлено в 11:35
Кино
В Париже ушел из жизни Жан-Люк Годар
В Париже на 89-м году жизни скончался великий швейцарско-французский кинорежиссер, новатор и виртуоз Жан-Люк Годар, сообщает 6 декабря Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании (SRG SSR).
Обновлено в 12:59
Кино
Песня «Цвет настроения синий» Киркорова стала «Событием года»
Событием года жюри конкурса посчитало сериал Крыжовникова «Звоните Ди Каприо» и песню Киркорова «Цвет настроения синий».
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Кино
«Искусство кино» перезапустило свой сайт
На сайте уже есть удобное расписание важных кинособытий, в частности уникальных показов, много интересных текстов: например, рецензия на недавний российский сериальный хит "Звоните ДиКаприо", текст о последних фильмах Ларса фон Триера, текст-прощание с Бернардо Бертолуччи и другие.
Обновлено в 12:04
Кино
Названа дата премьеры трейлера фильма «Человек-паук: Далеко от дома»
Стала известна дата премьеры первого трейлера фильма "Человек-паук: Далеко от дома", который станет продолжением экранизации комиксов Marvel "Человек-паук: Возвращение домой".
Обновлено в 04:36
Кино
Звёзды фестиваля кино Arctic Open в Архангельске
Гостей — режиссёров и актёров российского и зарубежного кино — зрители, собравшиеся у кинотеатра «Русь», встречали тепло и радушно.
Обновлено в 12:28
Кино
Ларс и пустота: в новом фильме фон Триер играет в жестокость
Обновлено в 10:48
Кино
Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019 года
Второй сезон сериала «Американские боги», основанный на книге Нила Геймана, выйдет 10 марта 2019 года, сообщает издание The Vulture.
Обновлено в 07:30
Кино
Крис Коламбус будет работать с Netflix
Обновлено в 09:12
Кино
Режиссер «Синей бездны» перезапустит «Обитель зла»
Киностудия Constantin Film определилась с кандидатурой режиссера, которому будет поручено перезапустить популярную франшизу "Обитель зла".
Обновлено в 08:24
Кино
Вице-спикер Госдумы представила в Архангельске фильм об арктическом регионе
Картину о жизни людей в Архангельской области представила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, при содействии которой снят фильм, она же выступила в качестве одного из авторов.
Обновлено в 12:11