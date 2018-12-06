Кино

Стали известны номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году
ТАСС
09:03

На церемонии Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), объявили номинантов на на 76-ю премию "Золотой глобус", вручение которой состоится 6 января. Трансляция шла на сайте Goldenglobes.com.
ТАСС09:03

Подробнее о событии

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Телеканал 360°11:31

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Коммерсантъ11:21

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию «Золотой глобус»

Эхо Москвы10:31

«Звезда родилась» и «Богемская рапсодия» номинированы на «Золотой глобус»

РИА Новости09:13

В Лос-Анджелесе назвали номинанток на премию «Золотой глобус»

Известия09:42

Стали известны номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году

ТАСС09:03

Светит ли Грузии номинация на «Золотой глобус»

Sputnik Грузия03 декабря в 02:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:19, Ашберн
Кино

Умерла народная артистка Галина Анисимова

Обновлено в 13:07
Кино

Умер российский режиссер Борис Сарахатунов

Обновлено в 11:48
Кино

Названы лучшие сериалы 2018 года

Американский институт киноискусства (American Film Institute) составил список 10 лучших сериалов 2018 года.
Обновлено в 13:00
Кино

Медведев назвал сериал «Домашний арест» забавным

Говоря о развитии культуры в стране, Дмитрий Медведев рассказал о книгах и сериалах, которые он читал и смотрел.
Обновлено в 08:59
Кино

Никита Михалков остался недоволен большими сборами западных фильмов

Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.
Обновлено в 11:35
Кино

В Париже ушел из жизни Жан-Люк Годар

В Париже на 89-м году жизни скончался великий швейцарско-французский кинорежиссер, новатор и виртуоз Жан-Люк Годар, сообщает 6 декабря Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании (SRG SSR).
Обновлено в 12:59
Кино

Песня «Цвет настроения синий» Киркорова стала «Событием года»

Событием года жюри конкурса посчитало сериал Крыжовникова «Звоните Ди Каприо» и песню Киркорова «Цвет настроения синий».
Обновлено в 11:15
Кино

«Искусство кино» перезапустило свой сайт

На сайте уже есть удобное расписание важных кинособытий, в частности уникальных показов, много интересных текстов: например, рецензия на недавний российский сериальный хит "Звоните ДиКаприо", текст о последних фильмах Ларса фон Триера, текст-прощание с Бернардо Бертолуччи и другие.
Обновлено в 12:04
Кино

Названа дата премьеры трейлера фильма «Человек-паук: Далеко от дома»

Стала известна дата премьеры первого трейлера фильма "Человек-паук: Далеко от дома", который станет продолжением экранизации комиксов Marvel "Человек-паук: Возвращение домой".
Обновлено в 04:36
Кино

Звёзды фестиваля кино Arctic Open в Архангельске

Гостей — режиссёров и актёров российского и зарубежного кино — зрители, собравшиеся у кинотеатра «Русь», встречали тепло и радушно.
Обновлено в 12:28
Кино

Ларс и пустота: в новом фильме фон Триер играет в жестокость

Обновлено в 10:48
Кино

Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019 года

Второй сезон сериала «Американские боги», основанный на книге Нила Геймана, выйдет 10 марта 2019 года, сообщает издание The Vulture.
Обновлено в 07:30
Кино

Крис Коламбус будет работать с Netflix

Обновлено в 09:12
Кино

Режиссер «Синей бездны» перезапустит «Обитель зла»

Киностудия Constantin Film определилась с кандидатурой режиссера, которому будет поручено перезапустить популярную франшизу "Обитель зла".
Обновлено в 08:24
Кино

Вице-спикер Госдумы представила в Архангельске фильм об арктическом регионе

Картину о жизни людей в Архангельской области представила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, при содействии которой снят фильм, она же выступила в качестве одного из авторов.
Обновлено в 12:11
Главное