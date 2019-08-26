По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа.

Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин станут наставниками нового сезона шоу "Голос", съемки которого начнутся 27 августа. Для последнего из них это будет дебют на проекте.

Общество Московский метрополитен объяснил иск к оппозиционерам сверхурочной работой своих сотрудников Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин сайту "МБХ Медиа", в день акции протеста 27-го июля на работу дополнительно пришлось привлечь начальников семи центральных станций метро.

Происшествия Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице.

Экономика Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.

Происшествия Древнейший женский монастырь загорелся в Москве В Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы начался пожар, сообщил РИА Новости представитель в экстренных службах.

Музыка Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.

Экономика Путин обеспокоился низкими доходами россиян Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.

Экономика «Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.

Политика Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.

Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

Происшествия Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.

Гаджеты Подтверждена дата релиза Android 10 Похоже, что Android 10 будет официально выпущен для смартфонов Pixel уже 3 сентября 2019 года.

Политика В Киеве поставили задачу по «развалу Московии» Глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко озвучила, какие задачи намерена преследовать Украина в отношении России.

Политика Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.

Политика Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.

Теннис US Open. Нисикори первым пробился во второй круг Японский теннисист Кей Нисикори стал первым победителем матча первого круга Открытого чемпионата США — 2019.

Футбол Урал — Сочи 3:1 "Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армия и оружие В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Политика В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Борис Титов предложил президенту ограничить оргпреступность Обращаясь к Владимиру Путину, Борис Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в экономической деятельности.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Самой высокооплачиваемой певицей 2019 года по версии Forbes стала американская исполнительница Тейлор Свифт.

Экономика Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Политика Медведев назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю Общество развивается, как и технологии, поэтому такие вопросы как сокращение рабочего времени, так называемый удаленный труд и гибкий график работы должны рассматриваться на будущее, указал Медведев.

Футбол Черчесов огласил список сборной на Евро-2020 Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.

Здоровье Дагестанская больница намерена усилить работу по борьбе с маммологическими заболеваниями Республиканская клиническая больница № 2 в Махачкале планирует усилить работу в диагностике и лечении заболевании молочной железы, тем самым закрыв потребность региона в данном направлении.