Музыка
Газета.RuСтали известны наставники нового сезона шоу «Голос»
Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин станут наставниками нового сезона шоу "Голос", съемки которого начнутся 27 августа. Для последнего из них это будет дебют на проекте.
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По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа.
— Юрий Аксюта, российский продюсерРИА Новости 09:05
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«Я то, что надо»: Сюткин, Шнур, Гагарина и Меладзе стали наставниками шоу «Голос-8»
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