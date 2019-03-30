Стали известны наиболее стабильные сферы труда в РоссииГазета.Ru 11:03

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в Российской Федерации. Соответствующую информацию RT предоставили во ВНИИ труда Минтруда России. К ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.

с чего всё началось

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России

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