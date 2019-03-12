Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»NewInform вчера в 19:03

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». Сообщается, что в главной номинации кинопремии «Ника» победила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Лучшей актрисой была признана Марта Козлова, а в мужской номинации этот приз отошел Евгению Цыганову и Алексею Серебрякову.

Хоккей Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.

Политика На Украине началось голосование на выборах президента страны Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.

Происшествия СКР проверит действия полицейских после аварии на Можайском шоссе «В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям сотрудников полиции по статьям ст. 285 и 293 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями" и "халатность")»,— говорится в сообщении.

Политика МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.

Политика Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.

Армия и оружие Президент встретила юбилей членства Эстонии в НАТО в бронежилете Премьер-министр Юри Ратас, комментируя членство своей страны в НАТО, не упустил случая напомнить, каким желанным в советское время был для Эстонии находившийся под крылом альянса западный мир.

Происшествия В Приморье призывник покончил с собой Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.

Гаджеты Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.

Политика МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки Бондарь В МИД РФ прокомментировали высылку из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Политика Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".

Экономика Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.

Армия и оружие В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВСУ за сутки Украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Экономика Кабмин России отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газ Кабмин РФ отказался от идеи обязательной установки «умных» счетчиков на газ по причине дороговизны реализации подобной программы.

Транспорт Московские дороги после зимы помоют шампунем Первая весенняя промывка объектов дорожного хозяйства Москвы с использованием специального моющего средства состоится 31 марта.

Спорт Сборная России проиграла Шотландии и Канаде на старте чемпионата мира Мужская сборная России по керлингу проиграла два стартовых матча чемпионата мира, который проходит в канадском Летбридже.