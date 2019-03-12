Кино

Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»NewInform вчера в 19:03

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». Сообщается, что в главной номинации кинопремии «Ника» победила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Лучшей актрисой была признана Марта Козлова, а в мужской номинации этот приз отошел Евгению Цыганову и Алексею Серебрякову.
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«Война Анны» получила «Нику» как лучший российский фильм

РИА Новостивчера в 16:13

Рома Зверь, Евгений Цыганов, Алексей Серебряков и другие. Лауреаты кинопремии «Ника»

Ревизор.ру00:45

Назван российский фильм года по версии «Ники»

Газета.Ruвчера в 16:49

Историческая военная драма Алексея Федорченко «Война Анны» завоевала премию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм»

Эхо Москвывчера в 23:22

В Москве назвали лауреатов премии «Ника»

RT на русскомвчера в 17:06

«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»

ТАССвчера в 16:44

Кинопремия «Ника» объявит лауреатов в театре «Русская песня»

REGNUMвчера в 04:06
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Происшествия

Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Обновлено вчера в 22:37
Хоккей

Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон

Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Пилот разбившегося самолета Салы не имел права летать ночью

Обновлено в 01:15
Политика

На Украине началось голосование на выборах президента страны

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:03
Происшествия

СКР проверит действия полицейских после аварии на Можайском шоссе

«В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям сотрудников полиции по статьям ст. 285 и 293 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями" и "халатность")»,— говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом

Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.
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Политика

Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Музыка

The Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера

Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
Хоккей

ЦСКА одолел СКА и во втором матче серии

Обновлено вчера в 12:20
Общество

В Петербурге на нацпроект «Образование» выделили 3,8 млрд рублей

В бюджете Петербурга на национальный проект "Образование" запланировано 3,8 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 19:43
Единоборства

Гвоздик победил Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира WBC

Обновлено в 01:10
Футбол

Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби

Обновлено вчера в 16:42
Футбол

«Атлетико» в гостях разгромил «Алавес»

Обновлено вчера в 17:35
Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на 2,3 км

Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Президент встретила юбилей членства Эстонии в НАТО в бронежилете

Премьер-министр Юри Ратас, комментируя членство своей страны в НАТО, не упустил случая напомнить, каким желанным в советское время был для Эстонии находившийся под крылом альянса западный мир.
Обновлено 29 марта в 11:45
Происшествия

В Приморье призывник покончил с собой

Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры

Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.
Обновлено вчера в 09:20
Гаджеты

Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров

Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки Бондарь

В МИД РФ прокомментировали высылку из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено вчера в 09:02
Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 00:19
Экономика

Кабмин России отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газ

Кабмин РФ отказался от идеи обязательной установки «умных» счетчиков на газ по причине дороговизны реализации подобной программы.
Обновлено вчера в 12:04
Транспорт

Московские дороги после зимы помоют шампунем

Первая весенняя промывка объектов дорожного хозяйства Москвы с использованием специального моющего средства состоится 31 марта.
Обновлено вчера в 10:05
Спорт

Сборная России проиграла Шотландии и Канаде на старте чемпионата мира

Мужская сборная России по керлингу проиграла два стартовых матча чемпионата мира, который проходит в канадском Летбридже.
Обновлено в 00:48
Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
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Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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