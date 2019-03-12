Кино
Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»NewInform вчера в 19:03
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». Сообщается, что в главной номинации кинопремии «Ника» победила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Лучшей актрисой была признана Марта Козлова, а в мужской номинации этот приз отошел Евгению Цыганову и Алексею Серебрякову.
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Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры
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