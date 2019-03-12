Кино
Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»NewInform вчера в 19:03
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». Сообщается, что в главной номинации кинопремии «Ника» победила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Лучшей актрисой была признана Марта Козлова, а в мужской номинации этот приз отошел Евгению Цыганову и Алексею Серебрякову.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:03, Ашберн
Политика
Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 21:16
Наука
Ученые предсказали отсутствие льда в Арктике летом
Льды в Арктике тают быстрее, чем предполагалось, и с 2030 годов летом здесь уже не будет ледяного покрова, пишет немецкий журнал Focus Online со ссылкой на исследования программы ООН по защите окружающей среды.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветской России.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
КНДР назвала терактом нападение на посольство в Мадриде
КНДР впервые официально прокомментировала нападение на посольство в Мадриде.
Обновлено в 02:56
Политика
Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде
На избирательный участок глава города приехал на велосипеде и в спортивном костюме.
Обновлено в 02:02
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»
Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено вчера в 13:44
Экономика
С 1 апреля в России повысят социальные пенсии
В России с 1 апреля на 2 процента проиндексируют социальные пенсии.
Обновлено 29 марта в 07:46
Происшествия
Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье
В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Водитель автобуса погиб в ДТП с деревом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автобус Higer врезался в дерево, сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет матерью в третий раз
Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергии
Масштабное отключение электроэнергии вновь произошло в Боливарианской Республике. Жители 21 региона Венесуэлы остались без электричества.
Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено вчера в 15:59
Политика
В Турции стартовали выборы в местные органы самоуправления
В Турции 31 марта проходят выборы в местные органы самоуправления.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе
Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Наука
Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку
В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
Обновлено вчера в 01:51
Политика
Внезапно умер глава украинской общины Венгрии
Глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз
«Только что: певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз за певца Юлиана», – сообщил Малахов в Twitter.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
В Приморье призывник покончил с собой
Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Политика
В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 12:54
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов
США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.
Обновлено в 02:49
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено 29 марта в 11:51
Политика
Избирательные участки в Донецкой области пустуют
Явка на президентские выборы среди жители подконтрольной Киеву территории Донецкой области оценивается как крайне низкая.
Обновлено в 02:59
Единоборства
Боксер укусил соперника за живот и был дисквалифицирован
Во время боя случился странный инцидент, в ходе которого был дисквалифицирован Али, - он укусил соперника в живот.
Обновлено в 02:31