Кино

Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»NewInform вчера в 19:03

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». Сообщается, что в главной номинации кинопремии «Ника» победила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Лучшей актрисой была признана Марта Козлова, а в мужской номинации этот приз отошел Евгению Цыганову и Алексею Серебрякову.
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