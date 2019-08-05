Армия и оружие
Стали известны характеристики новейших авиационных ракет «Гром»Российская газета 09:45
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" озвучила основные характеристики новейших управляемых авиационных ракет "Гром". Как сообщает ТАСС, их испытания завершены, теперь изделия предлагают на экспорт.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) раскрыла основные тактико-технические характеристики новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", в том числе управляемой крылатой ракеты "Гром-Э1" и управляемого крылатого планирующего боеприпаса "Гром-Э2".ТАСС07:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено 03 августа в 06:05
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Наука
Моргающий робоглаз сымитировал сухость настоящего
Одна из особенностей нового подхода — реалистичное моргание, благодаря которому стало возможно исследовать ранее недоступные для детального моделирования феномены, пишут авторы в журнале Nature Medicine.
Обновлено в 14:15
Космос
Радиация может лишить астронавтов памяти на пути к Марсу, заявляют ученые
Длительная жизнь в космосе на пути к Марсу сделает экипаж корабля более подверженным приступам паники и амнезии из-за того, как космические лучи будут влиять на передачу сигналов в их мозге.
Обновлено в 13:00
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Политика
Британия захотела ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава делегации Британии в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть полномочия России в ассамблее, сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах
Миятович в письме к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от 2 августа выразила обеспокоенность массовыми задержаниями на несогласованной акции в Москве 27 июля, а также сообщениями о «чрезмерном применении силы со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих, не оказывавших сопротивление, и журналистов».
Обновлено в 14:42
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Происшествия
Акула за несколько минут напала на двух серферов
Сообщается, что на 23-летнюю девушку набросилась хищная рыба и несколько раз укусила ее за левую руку.
Обновлено в 11:22
Происшествия
На складе боеприпасов в Красноярском крае произошёл взрыв
На территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Красноярском крае произошли пожар и серия взрывов.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Обновлено в 12:50
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Футбол
Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»
Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика
Смольный планирует продать акции авиакомпании «Россия»
Петербургское правительство собирается выставить на продажу пакет акций авиакомпании "Россия".
Обновлено в 13:47
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Общество
На Большой Пушкарской у статуи вместо головы появилась видеокамера
У статуи, которая украшает дом 1/8 по Большой Пушкарской улице в Петербурге вместо головы появилась видеокамера.
Обновлено в 04:12
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Сформирован экипаж для новейшего патрульного корабля «Павел Державин»
Обновлено в 05:06
Футбол
Сане перейдет в «Баварию» за 110 миллионов евро
Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане перейдет в "Баварию" за 110 миллионов евро, информирует France Football.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
«Должна быть леди, а не девкой»: биограф набросилась на Меган Маркл
«Меган следует быть леди, а не уличной девкой», - отрезала Колин.
Обновлено в 13:26