Армия и оружие

Стали известны характеристики новейших авиационных ракет «Гром»Российская газета 09:45

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" озвучила основные характеристики новейших управляемых авиационных ракет "Гром". Как сообщает ТАСС, их испытания завершены, теперь изделия предлагают на экспорт.
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с чего всё началось

Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром»

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) раскрыла основные тактико-технические характеристики новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", в том числе управляемой крылатой ракеты "Гром-Э1" и управляемого крылатого планирующего боеприпаса "Гром-Э2".
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