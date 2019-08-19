Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 годуИзвестия вчера в 22:15
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 19 августа сообщила «Российская газета». В основном изменения стали незначительными.
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с чего всё началось
Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год. Изменения в едином госэкзамене, как оказалось, планируются минимальные. Например, в ЕГЭ по физике будет не пять, а шесть заданий с развернутым ответом.Российская газетавчера в 13:25
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