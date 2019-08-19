Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 годуРИА Новости 04:13

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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с чего всё началось

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год. Изменения в едином госэкзамене, как оказалось, планируются минимальные. Например, в ЕГЭ по физике будет не пять, а шесть заданий с развернутым ответом.
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Разработчики ЕГЭ раскрыли изменения в экзамене

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Разработчики ЕГЭ анонсировали изменения в экзамене в 2020 году

РБКвчера в 15:13

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

Российская газетавчера в 13:25
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Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
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Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
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Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
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Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода

Врачи предлагают использовать современные аналоги йода при обработке ран.
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Армия и оружие

В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

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СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.
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Картонные машины ДПС оснастили «мигалками»

Инновационные машины ДПС появятся на дорогах Воронежа. Эксперимент уже одобрил местный губернатор Александр Гусев.
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Общество

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Происшествия

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Челябинске

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Обновлено вчера в 22:20
Футбол

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Обновлено вчера в 14:47
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Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском

Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
Обновлено в 07:48
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Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе

Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев

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Политика

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Обновлено вчера в 13:28
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
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Отказаться от лишней бумажки помог электронный документооборот.
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Энергетика

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Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
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Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию

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