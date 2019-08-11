Происшествия

Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под АрхангельскомРИА Новости 12:27

Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
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Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском

РИА Новости12:27

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