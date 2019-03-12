Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала БрянскаБрянскToday 09:35
В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
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Стали известны личности всех погибших в страшном ДТП у автовокзала в Брянске
Городской телеканал (Брянск)09:05
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Наука
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Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
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В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Спорт
Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
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Общество
Глава ФСИН предложил перерабатывать мусор осужденным в колониях
Глава ФСИН Геннадий Корниенко предложил осужденным перерабатывать твердые коммунальные отходы.
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Транспорт
Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты
Берега Крыма и Тамани теперь полностью соединены железнодорожными пролетами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
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Происшествия
Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире
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Армия и оружие
В НАТО заявили о поддержке Грузии в Черноморском регионе
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Обновлено в 03:16
Транспорт
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В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Политика
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В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
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Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео
В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Энергетика
В ФРГ не увидели причин для нарушения поставок по «Северному потоку»
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«Зенит» представил официальный блог болельщиков на языке фарси, на котором говорят в Иране и некоторых других странах Ближнего Востока.
Обновлено в 11:10
Политика
Суд отменил решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата Грудинину
Мещанский суд Москвы признал незаконным решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 09:18
Экономика
ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона
Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 06:50
Политика
Повод ушел: как доклад Мюллера повлияет на отношения России и США
Результат работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил то, о чем твердили критически настроенные наблюдатели все два года расследования, — отсутствие сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время предвыборной гонки 2016 года.
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Политика
В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом
Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Общество
Алексей Текслер первым делом в Челябинске посетил сквер
Первым пунктом ознакомительной поездки по Челябинску временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера стал сквер на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, расположенный в Курчатовском районе города.
Обновлено в 06:45
Общество
Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино
Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
Обновлено в 06:28
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На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
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Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
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Футбол
Джано Ананидзе спас жизнь сопернику в матче отбора Евро-2020
Обновлено в 08:35
Наука
В Китае нашли уникальные окаменелости
По словам учёных, находка является уникальной, поскольку у некоторых обнаруженных экземпляров хорошо сохранились мягкие ткани, в том числе кожа, глаза и внутренние органы.
Обновлено в 08:14
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Мужчина застрелил пять человек на севере Китая
Сотрудники полиции задержали на севере Китая неизвестного, застрелившего пять человек.
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В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами.
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