Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 23:05
Политика
Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле
Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.
Обновлено в 21:45
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Футбол
ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов»
Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.
Обновлено в 11:48
Здоровье
Более 19 тонн молока и молочной продукции изъял Роспотребнадзор в январе-марте
«По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1 тыс. 545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн», - отметили в ведомстве.
Обновлено в 23:32
Политика
ГД прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 12:42
Транспорт
Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку
Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Обновлено в 22:24
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Общество
Михалыча в губернаторском кресле давно уж нет, а его абсурдные идеи живее всех живых
Помнится, в начале своей губернаторской карьеры на заседании кабмина Виктор Зимин объявил войну деревенской разрухе.
Обновлено в 21:00
Футбол
«Майнц» карикатурой поздравил Клоппа с победой в Лиге чемпионов
Пресс-служба «Майнца» поздравила главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:50
Авто
Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено в 22:55
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено в 20:08
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено в 19:11
Происшествия
В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте
На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено в 21:47
Происшествия
На автодороге Северный обход загорелась фура
По информации из социальных сетей на трассе Северный обход города Тамбова произошло лобовое столкновение грузового автомобиля «Скания» с легковым автомобилем «Мазда».
Обновлено в 15:07
Общество
Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 15:21
Театры
В Уфе скончался режиссер Рустэм Галеев
В Уфе на 61-ом году жизни скончался заслуженный деятель искусств Башкортостана, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 11:31
Общество
В Омск придёт 27-градусная жара, которая сменится похолоданием
Прольётся небольшой, а местами умеренный дождь. В некоторых районах ожидается ветер с порывами до 22 м/с.
Обновлено в 23:07
Происшествия
Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом
Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, в момент инцидента президента США Дональда Трампа в Белом доме не было.
Обновлено в 22:21
Общество
Выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку
Знания по русскому языку сегодня проверят более 9 тысяч школьников.
Обновлено в 23:30
Политика
Трамп заявил, что понимает сомнения Помпео по «сделке века»
Американский президент Дональд Трамп заявил, что сомнения госсекретаря Майка Помпео по ближневосточной "сделке века" понятны, но сам он считает свой план перспективным.
Обновлено в 22:44
Происшествия
В Приамурье мальчик скончался на зарядке в детском лагере
Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 22:46
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Спорт
В ОКР опровергли угрозу отстранения России от Олимпиады-2020
Ранее Times рассказала о том, что олимпийскую сборную России могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020 из-за ситуации с нарушением антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко.
Обновлено в 08:00
Общество
Названы теряющие актуальность рабочие специальности
Эксперты из компании Adzuna рассказали, сотрудники с какими профессиями в скором времени могут попасть под сокращение.
Обновлено в 22:32
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин: «Жена меня бережет»
В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.
Обновлено в 15:00