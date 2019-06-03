Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию

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Развитие экономики и социальной сферы. Подмосковье вошло в топ‐5 интегрального рейтинга регионов

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ПРАЙМвчера в 17:20
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В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
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Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
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Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
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Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
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Премьер Италии пригрозил уйти в отставку

Напомним, что после выборов в Европарламент, по результатам которых в Италии оглушительную победу одержала "Лига" под руководством Сальвини, а "пятизвездочное движение" во с Ди Майо оказалось всего лишь на третьей позиции, в коалиции возникло ожидаемое напряжение и смещение центра политической тяжести в пользу "лигистов".
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Жители блокадного Ленинграда получат дополнительные льготы

Изменения, внесенные в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, позволят получить социальную поддержку жителям блокадного Ленинграда в размере 3 тысячи рублей.
Обновлено в 13:44
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Адвокат автора «Сталингулага» выясняет обстоятельства проверки МВД, о которой были уведомлены родители его клиента

Защита автора телеграм-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова выясняет обстоятельства проверки МВД, о которой были уведомлены его родители.
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Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов

Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
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Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе

В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
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Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.
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GM-АвтоВАЗ продлил скидки на Chevrolet Niva в июне

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В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

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Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
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В результате ДТП на МКАД сгорел автомобиль

Две машины столкнулись на МКАД, в результате чего один из автомобилей, марки Infiniti, полностью выгорел.
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Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
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Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
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Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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