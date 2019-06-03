Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию
Московский Комсомолец07:20
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Политика
Премьер Италии пригрозил уйти в отставку
Напомним, что после выборов в Европарламент, по результатам которых в Италии оглушительную победу одержала "Лига" под руководством Сальвини, а "пятизвездочное движение" во с Ди Майо оказалось всего лишь на третьей позиции, в коалиции возникло ожидаемое напряжение и смещение центра политической тяжести в пользу "лигистов".
Обновлено в 13:26
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот
Невеста Тимати Анастасия Решетова косвенно подтвердила свою беременность.
Обновлено в 12:52
Авто
Новый Kia Soul начали продавать в России
Дилеры KIA в России запускают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 01:40
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
В Харькове представители местных националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено вчера в 08:03
Общество
У Петропавловской крепости поселился нерпенок
Обновлено в 11:37
Политика
В ПАСЕ предложили сохранять за депутатами голос при пересмотре полномочий их делегации
В регламентном комитете ПАСЕ в понедельник предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.
Обновлено в 14:24
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Футбол
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник "Краснодара" пропустит матчи отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено в 15:47
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских
Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.
Обновлено в 16:12
Авто
Volkswagen ID. R стал быстрейшим электрокаром Нюрбургринга
Volkswagen начал тестирование ID.R на Нюрбургринге в конце апреля с четкой целью: побить рекорд круга для электромобилей.
Обновлено в 09:37
Политика
Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России
Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.
Обновлено в 08:45
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено в 10:00
Политика
Россия отзывает военных советников из Венесуэлы
Россия отозвала из Венесуэлы большую часть специалистов, которые занимались подготовкой местных военных.
Обновлено в 01:36
Авто
ГАЗ предложил новые автомобили для розничной торговли
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Рязани по делу о детской площадке задержан начальник управления ЖКХ
По информации «МедиаРязань», начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города задержали на 48 часов и доставили в Москву в рамках расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Обновлено в 15:53
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17