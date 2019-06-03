Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию
Московский Комсомолец07:20
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Авто
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В Крыму начались военные учения с комплексами «Бастион»
В маневрах задействованы около 100 военнослужащих ракетной бригады Черноморского флота В Крыму стартовали военные учения с применением комплексов "Бастион".
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Экономика
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Армия и оружие
Черноморский флот получит три новых корабля
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Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:57
Происшествия
У экс-главы района Подмосковья нашли имущество на 9 млрд
У бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя нашли имущество, стоимостью девять млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
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Политика
Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России
Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
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Акции Газпрома подскочили в цене почти на 17%
На пике роста за акцию Газпрома давали 251,65 рубля — это на 16,99% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 09:38
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
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Ученые выяснили, как зависит солнечная активность и парад планет
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Футбол
Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
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Здоровье
Здоровье в приоритете
История здравоохранения Мальты насчитывает уже несколько веков, и именно на ней основывается дальнейший рост в медицинской и фармацевтической промышленности страны.
Обновлено в 14:48
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Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»
Учёные выяснили, что представляет собой это космическое образование.
Обновлено в 12:01
Игры
Релиз Shenmue 3 отложили ещё на три месяца
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото
Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
Обновлено в 09:51
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
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Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Происшествия
У экс-главы Раменского района нашли алиби в день убийства
1 июня суд арестовал экс-главу Раменского района Андрея Кулакова, подозреваемого в убийстве.
Обновлено в 11:47