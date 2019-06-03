Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию

Московский Комсомолец07:20

Социально-экономическими лидерами в России стали Москва, Петербург, ХМАО и Татарстан

ПРАЙМвчера в 17:20

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Известиявчера в 21:40

Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

ФАНвчера в 21:23

Названы регионы с лучшим социально-экономическим развитием в России

Life.ruвчера в 20:17

Москва возглавила рейтинг социально-экономического развития регионов

Вечерняя Москвавчера в 19:17

Развитие экономики и социальной сферы. Подмосковье вошло в топ‐5 интегрального рейтинга регионов

Телеканал 360°02:42
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Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Энергетика

«Газпром» сообщил, что «Северный поток – 2» построен на 57%

Ранее американские сенаторы предложили 5 вариантов санкций из-за «Северного потока – 2». В частности, речь идёт об ограничении для тех компаний, которые страхуют суда, укладывающие газопровод.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Москве эвакуировали посетителей ГУМа

Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:43
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

Обновлено в 06:59
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Наука

Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

Обновлено 01 июня в 09:00
Политика

Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Дешевый лживый балаган: Малахов взбесил Галкина

Телеведущий Максим Галкин раскритиковал шоумена Андрея Малахова после публикации в издании Малахова информации о строительстве особняка Галкина и Пугачевой на Кипре.
Обновлено в 07:56
Политика

WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина Караськов

В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова — информацию об этом подтвердила его дочь.
Обновлено в 03:31
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Общество

В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов

В России не намерены создавать женский отряд космонавтов.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Американский журнал назвал МиГ-35 достойным конкурентом F-35

Новый российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ назвали достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35.
Обновлено в 04:39
Политика

Володин прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что украинский народ даст должную оценку действиям вандалов в Харькове, разрушивших накануне памятник маршалу Жукову.
Обновлено в 05:55
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Авто

Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq

Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116 человек

Обновлено в 03:25
Происшествия

Экс-главу казанского банка «Спурт» Даутову отправили в колонию

Обновлено в 06:04
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией России

Капитализация «Газпрома» превысила рыночную стоимость Сбербанка, достигнув 5,3 триллиона рублей, что позволило компании выйти на первое место по этому показателю в России, пишет РБК.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Военная полиция Судана обстреляла протестующих

Военная полиция Судана в субботу открыла огонь по протестующим против переходного военного совета в столице страны – Хартуме, сообщает РИА «Новости».
Обновлено 01 июня в 12:50
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика

Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
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