Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию
Московский Комсомолец07:20
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Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Энергетика
«Газпром» сообщил, что «Северный поток – 2» построен на 57%
Ранее американские сенаторы предложили 5 вариантов санкций из-за «Северного потока – 2». В частности, речь идёт об ограничении для тех компаний, которые страхуют суда, укладывающие газопровод.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Москве эвакуировали посетителей ГУМа
Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:43
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Обновлено 01 июня в 09:00
Политика
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Дешевый лживый балаган: Малахов взбесил Галкина
Телеведущий Максим Галкин раскритиковал шоумена Андрея Малахова после публикации в издании Малахова информации о строительстве особняка Галкина и Пугачевой на Кипре.
Обновлено в 07:56
Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина Караськов
В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова — информацию об этом подтвердила его дочь.
Обновлено в 03:31
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Общество
В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов
В России не намерены создавать женский отряд космонавтов.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Американский журнал назвал МиГ-35 достойным конкурентом F-35
Новый российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ назвали достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35.
Обновлено в 04:39
Политика
Володин прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что украинский народ даст должную оценку действиям вандалов в Харькове, разрушивших накануне памятник маршалу Жукову.
Обновлено в 05:55
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Авто
Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq
Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
Капитализация «Газпрома» превысила рыночную стоимость Сбербанка, достигнув 5,3 триллиона рублей, что позволило компании выйти на первое место по этому показателю в России, пишет РБК.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Военная полиция Судана обстреляла протестующих
Военная полиция Судана в субботу открыла огонь по протестующим против переходного военного совета в столице страны – Хартуме, сообщает РИА «Новости».
Обновлено 01 июня в 12:50
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50