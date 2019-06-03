Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Общество
Воронежскую область отключают от аналогового телевещания
Обновлено в 03:41
Происшествия
Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании
Бразильскому нападающему ПСЖ Неймару грозит реальный тюремный срок по делу о возможном изнасиловании, сообщает Globoesporte.
Обновлено в 00:43
Технологии
Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
Обновлено в 03:22
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Гаджеты
Осенью выйдут смартфоны Huawei Mate 30 на ОС HongMeng
Обновлено в 02:21
Общество
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили
Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116
Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.
Обновлено в 02:44
Общество
Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным
Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Политика
Умер последний участник восстания в «Собиборе»
Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Экономика
WSJ: Blackstone Group приобрела у GLP склады на $18,7 млрд
Инвестиционная компания Blackstone Group приобрела за $18,7 млрд сеть складских помещений на территории США у сингапурской компании GLP - второго по величине оператора складской недвижимости в мире.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений
Вечером, 2 июня, ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
В «китовую тюрьму» начали водить детские экскурсии
Обновлено в 00:18
Происшествия
Полиция Харькова завела два дела по факту сноса памятника Жукову
Обновлено вчера в 16:21
ЖКХ
Минстрой России предложил отказаться от установки счетчиков тепла
В Минстрое добавили, что сам принцип подсчета тепла также вызывает вопросы.
Обновлено в 03:51
Единоборства
Боксёр Руис прокомментировал свою победу над Джошуа
Мексиканец Энди Руис поделился эмоциями после своей победы над чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок
На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Политика
Песков: Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:50
Политика
В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов
Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
Обновлено в 02:29