Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Экономика
ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК
ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено 01 июня в 18:16
Общество
Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Происшествия
После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Асмус стала еще больше похожа на папу
Еще недавно поклонникам Кристины Асмус казалось, что её дочка поровну унаследовала мамины и папины черты лица, но по мере подрастания Анастасия всё больше становится копией своего отца.
Обновлено в 00:00
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено в 02:32
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева баскетболистка Катерина Кейру заявила, что её супруг на чемпионате мира-2018 болел против сборной России.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области
Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено 01 июня в 11:03
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Экономика
«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей
Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
«Уфа» сохранила прописку в премьер-лиге, выстояв в Томске
Обновлено вчера в 09:11
Кино
Киану Ривз может стать супергероем Marvel
Обновлено в 03:07
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган были замечены на Кипре
За разводом Ксении Собчак и Максима Виторгана россияне следят уже несколько месяцев.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты
Осенью выйдут смартфоны Huawei Mate 30 на ОС HongMeng
Обновлено в 02:21
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено 31 мая в 14:58
Происшествия
Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29