Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Подробнее о событии

Липецкая область сохранила ведущие позиции в рейтинге регионов

Московский Комсомолец02:16

Социально-экономическим лидерами в России стали Москва, Петербург, ХМАО и Татарстан

ПРАЙМвчера в 17:20

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

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Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

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Названы регионы с лучшим социально-экономическим развитием в России

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Москва возглавила рейтинг социально-экономического развития регионов

Вечерняя Москвавчера в 19:17

Развитие экономики и социальной сферы. Подмосковье вошло в топ‐5 интегрального рейтинга регионов

Телеканал 360°02:42
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Экономика

Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей

Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Экономика

ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Политика

Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx

Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено 01 июня в 18:16
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Обновлено в 03:02
Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Происшествия

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено вчера в 14:26
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Дочь Кристины Асмус стала еще больше похожа на папу

Еще недавно поклонникам Кристины Асмус казалось, что её дочка поровну унаследовала мамины и папины черты лица, но по мере подрастания Анастасия всё больше становится копией своего отца.
Обновлено в 00:00
Футбол

Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено в 02:32
Футбол

Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева баскетболистка Катерина Кейру заявила, что её супруг на чемпионате мира-2018 болел против сборной России.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
Обновлено в 03:00
Общество

Екатеринбуржцы внесли 11 079 предложений по строительству храма

Обновлено в 02:55
Происшествия

Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области

Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено 01 июня в 11:03
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Экономика

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол

«Уфа» сохранила прописку в премьер-лиге, выстояв в Томске

Обновлено вчера в 09:11
Кино

Киану Ривз может стать супергероем Marvel

Обновлено в 03:07
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган были замечены на Кипре

За разводом Ксении Собчак и Максима Виторгана россияне следят уже несколько месяцев.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты

Осенью выйдут смартфоны Huawei Mate 30 на ОС HongMeng

Обновлено в 02:21
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено 31 мая в 14:58
Происшествия

Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
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