Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия 21:40

Эксперты установили, что эти города и субъекты РФ обеспечивают около 40% общего валового регионального продукта. Если рассчитывать рейтинг городов по шкале от 1 до 100, то у Москвы 88,049 балла, Санкт-Петербурга 86,141 балла, Ханты-Мансийского автономного округа 78,398 балла, а у Татарстана 75,069.

Происшествия Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.

Происшествия Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.

Происшествия Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.

Футбол Нападающий Кротов встал в ворота «Уфы» на 95-й минуте игры с «Томью» Сегодня во втором переходном матче футбольный клуб «Уфа» уступил в гостях «Томи» со счетом 0:1. В составе хозяев на одиннадцатой минуте отличился Алексей Гасилин.

Космос Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.

Транспорт Прямой авиарейс связал Камчатку с Сахалином Из аэропорта Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский 1 июня впервые за долгое время отправился самолет авиакомпании «Аврора», сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в администрации Сахалинской области.

Общество На Сахалине опять подорожал бензин Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.

Происшествия Осипов поручил разобраться с «аномальной горимостью» района Забайкалья Выяснить причины "аномальной горимости" леса в Петровск-Забайкальском районе поручил врио губернатора Забайкалья Александр Осипов во время оперативного совещания правительства 3 июня.

Авто Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.

Шоу-бизнес Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.

Интернет Google сообщил о сбое в работе своих сервисов В работе сервисов Google Cloud, G Suite и YouTube произошел сбой.

Политика 10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.

Общество Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».

Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.

Политика Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РФ Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты В macOS обнаружили скрытую функцию поворота экрана В разработанной компанией Apple macOS обнаружили скрытую функцию, позволяющую осуществлять поворот экрана.

Общество Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.

Происшествия На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.

Культура Выставка работ Ивана Айвазовского откроется в Кронштадте Как отметила Коротаева, одна картина Айвазовского будет из фондов Русского музея — с изображением форта «Александр I». Остальные полотна художника будут из частных коллекций, которые ранее не выставлялись.

Космос Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО В Интернете был размещен видеоролик, снятый дроном и демонстрирующий полет двух неопознанных летающих объектов, которые пролетели рядом с беспилотником.