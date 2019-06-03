Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия 21:40

Эксперты установили, что эти города и субъекты РФ обеспечивают около 40% общего валового регионального продукта. Если рассчитывать рейтинг городов по шкале от 1 до 100, то у Москвы 88,049 балла, Санкт-Петербурга 86,141 балла, Ханты-Мансийского автономного округа 78,398 балла, а у Татарстана 75,069.
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Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Известия21:40

Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

ФАН21:23

Социально-экономическим лидерами в России стали Москва, Петербург, ХМАО и Татарстан

ПРАЙМ17:20

Названы регионы с лучшим социально-экономическим развитием в России

Life.ru20:17
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Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Происшествия

Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни

Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие

Мечеть Омейядов в Алеппо восстановят за восемь лет

Обновлено в 22:06
Происшествия

Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.
Обновлено в 21:41
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Футбол

Нападающий Кротов встал в ворота «Уфы» на 95-й минуте игры с «Томью»

Сегодня во втором переходном матче футбольный клуб «Уфа» уступил в гостях «Томи» со счетом 0:1. В составе хозяев на одиннадцатой минуте отличился Алексей Гасилин.
Обновлено в 09:41
Космос

Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено 31 мая в 00:23
Транспорт

Прямой авиарейс связал Камчатку с Сахалином

Из аэропорта Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский 1 июня впервые за долгое время отправился самолет авиакомпании «Аврора», сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в администрации Сахалинской области.
Обновлено в 21:38
Общество

На Сахалине опять подорожал бензин

Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Обновлено в 16:14
Происшествия

Осипов поручил разобраться с «аномальной горимостью» района Забайкалья

Выяснить причины "аномальной горимости" леса в Петровск-Забайкальском районе поручил врио губернатора Забайкалья Александр Осипов во время оперативного совещания правительства 3 июня.
Обновлено в 20:04
Авто

Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Интернет

Google сообщил о сбое в работе своих сервисов

В работе сервисов Google Cloud, G Suite и YouTube произошел сбой.
Обновлено в 19:52
Политика

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:01
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Экономика

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено в 20:43
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РФ

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:17
Гаджеты

В macOS обнаружили скрытую функцию поворота экрана

В разработанной компанией Apple macOS обнаружили скрытую функцию, позволяющую осуществлять поворот экрана.
Обновлено в 12:41
Политика

Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

Обновлено в 11:02
Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой

Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Происшествия

На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
Культура

Выставка работ Ивана Айвазовского откроется в Кронштадте

Как отметила Коротаева, одна картина Айвазовского будет из фондов Русского музея — с изображением форта «Александр I». Остальные полотна художника будут из частных коллекций, которые ранее не выставлялись.
Обновлено в 11:57
Космос

Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО

В Интернете был размещен видеоролик, снятый дроном и демонстрирующий полет двух неопознанных летающих объектов, которые пролетели рядом с беспилотником.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»

В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Наука

Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Обновлено в 07:01
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