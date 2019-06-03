Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия 21:40
Эксперты установили, что эти города и субъекты РФ обеспечивают около 40% общего валового регионального продукта. Если рассчитывать рейтинг городов по шкале от 1 до 100, то у Москвы 88,049 балла, Санкт-Петербурга 86,141 балла, Ханты-Мансийского автономного округа 78,398 балла, а у Татарстана 75,069.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Происшествия
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Происшествия
Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни
Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Мечеть Омейядов в Алеппо восстановят за восемь лет
Обновлено в 22:06
Происшествия
Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено в 13:25
Футбол
Нападающий Кротов встал в ворота «Уфы» на 95-й минуте игры с «Томью»
Сегодня во втором переходном матче футбольный клуб «Уфа» уступил в гостях «Томи» со счетом 0:1. В составе хозяев на одиннадцатой минуте отличился Алексей Гасилин.
Обновлено в 09:41
Космос
Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили
Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено 31 мая в 00:23
Транспорт
Прямой авиарейс связал Камчатку с Сахалином
Из аэропорта Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский 1 июня впервые за долгое время отправился самолет авиакомпании «Аврора», сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в администрации Сахалинской области.
Обновлено в 21:38
Общество
На Сахалине опять подорожал бензин
Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Осипов поручил разобраться с «аномальной горимостью» района Забайкалья
Выяснить причины "аномальной горимости" леса в Петровск-Забайкальском районе поручил врио губернатора Забайкалья Александр Осипов во время оперативного совещания правительства 3 июня.
Обновлено в 20:04
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Интернет
Google сообщил о сбое в работе своих сервисов
В работе сервисов Google Cloud, G Suite и YouTube произошел сбой.
Обновлено в 19:52
Политика
10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:01
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Экономика
Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено в 20:43
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РФ
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:17
Гаджеты
В macOS обнаружили скрытую функцию поворота экрана
В разработанной компанией Apple macOS обнаружили скрытую функцию, позволяющую осуществлять поворот экрана.
Обновлено в 12:41
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой
Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Происшествия
На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей
В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Культура
Выставка работ Ивана Айвазовского откроется в Кронштадте
Как отметила Коротаева, одна картина Айвазовского будет из фондов Русского музея — с изображением форта «Александр I». Остальные полотна художника будут из частных коллекций, которые ранее не выставлялись.
Обновлено в 11:57
Космос
Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО
В Интернете был размещен видеоролик, снятый дроном и демонстрирующий полет двух неопознанных летающих объектов, которые пролетели рядом с беспилотником.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00