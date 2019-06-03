Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия 21:40

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Петербург оказался на втором месте рейтинга социально-экономического положения

Невские Новости22:35

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Известия21:40

Социально-экономическим лидерами в России стали Москва, Петербург, ХМАО и Татарстан

ПРАЙМ17:20

Названы регионы с лучшим социально-экономическим развитием в России

Life.ru20:17

Кузбасс попал в топ-20 регионов по социально-экономическому развитию

VSE42 Новости22:33

Москва возглавила рейтинг социально-экономического развития регионов

Вечерняя Москва19:17

Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

ФАН21:23
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Политика

WP: Помпео сомневается в реализации задуманной Трампом «сделки века»

Американский госсекретарь Майк Помпео не уверен в том, что план по ближневосточному урегулированию, разрабатываемый администрацией президента США Дональда Трампа, будет реализован.
Обновлено в 22:06
Происшествия

Неймар может сесть в тюрьму на 5 лет

Лидеру сборной Бразилии Неймару грозит тюремный срок в пять лет. Нападающий "Пари Сен-Жермен" обвиняется в изнасиловании.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Происшествия

Куйвашев взял под контроль расследование причин пожара с гибелью детей

"Губернатор Евгений Куйвашев взял под личный контроль расследование причин и обстоятельств трагедии в Богдановиче, где 2 июня при пожаре в квартире жилого дома погибли четыре ребенка", – говорится в сообщении.
Обновлено в 11:03
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.
Обновлено в 21:45
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено в 19:11
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 14:34
Общество

На Сахалине опять подорожал бензин

Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

Мечеть Омейядов в Алеппо восстановят за восемь лет

Обновлено в 22:06
Авто

Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Транспорт

Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку

Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Обновлено в 22:24
Армия и оружие

Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.
Обновлено в 20:43
Кино

Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»

Обновлено в 10:03
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Школьник умер на зарядке в детском лагере

В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Происшествия

Экспертиза установила скорость машины погибшего в ДТП Рейеса

Обновлено в 22:37
Экономика

Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое

Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн.
Обновлено в 17:02
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Общество

Представители каких профессий могут потерять работу

В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий.
Обновлено в 21:00
Экономика

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера

Внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - вышла замуж за своего давнего возлюбленного, французского продюсера Дмитрия Рассама.
Обновлено в 11:30
Общество

В приморскую китовую тюрьму водят экскурсии

Известная в Приморском крае защитница животных Нина Зырянова сообщила о том, что в «китовой тюрьме» в бухте Средней не намерены заниматься реадаптацией косаток и белух.
Обновлено в 19:53
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Здоровье

Кардиологи рассказали о разных симптомах инфаркта у мужчин и женщин

Обновлено в 22:30
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