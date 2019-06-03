Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию
Московский Комсомолец07:20
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Музыка
Шнуров констатировал смерть рэп-баттлов
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью журналу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) раскритиковал рэп-баттлы.
Обновлено в 05:19
Теннис
Тим: своим поступком Серена показала свой дурной характер
Обновлено в 03:01
Футбол
Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Кино
Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне
Российский музыкант, поэт и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для отечественного проката.
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 08:50
Кино
Киану Ривз может стать супергероем Marvel
Обновлено в 03:07
Политика
Лавров и глава МИД Колумбии обсудят в Москве ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 июня проведет переговоры с главой МИД Колумбии Ольмесом Трухильо, который будет находится в российской столице с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:36
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
Обновлено в 06:19
Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
Обновлено в 06:48
Экономика
ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК
ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Коллега Началовой сравнил Алдонина и Шепелева
Коллега и близкий друг Юлии Началовой Егор Иващенко в откровенной беседе с журналистами "Комсомольской правды" рассказал о своем отношении к бывшему мужу певицы Евгению Алдонину и сравнил его с телеведущим Дмитрием Шепелевым.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 07:32
Политика
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Тела двух полицейских найдены в Ноябрьске
В Ноябрьске в понедельник были обнаружены тела двух полицейских.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Продажи Lada Granta Cross стартуют по всей России 12 июня 2019 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Певица Дайнеко поссорила подписчиков из-за снимка в купальнике
Певица Виктория Дайнеко опубликовала несколько снимков в купальнике на яхте. Мнения пользователей разделились, сообщает argumenti.ru.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Названы марки смартфонов, которые чаще всего ломаются у москвичей
Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
Обновлено в 05:36
Наука
Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем
Американские физики впервые получили стабильный пучок плазмы, объем которого пронизан магнитным полем напряженностью порядка ста миллионов гаусс.
Обновлено в 08:07
Космос
Робот «Федор» не сможет войти в отряд космонавтов
Робот "Федор", которого готовят к полету на корабле "Союз", не станет членом отряда космонавтов, а полетит в космос только в качестве эксперимента.
Обновлено в 08:49
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
Обновлено в 07:00