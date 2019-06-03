Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию
Московский Комсомолец07:20
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Политика
Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский намерен внести в Раду законопроект о незаконном обогащении
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в парламент проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил в понедельник его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:38
Здоровье
Какие опасности поджидают ребенка на даче, назвали врачи
Крайне опасными для детей медики назвали газонокосилки, электрощиты, средства для розжига.
Обновлено в 07:58
Автоспорт
Квят: в хорошем настроении подхожу к Гран-при Канады
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят в преддверии очередного этапа "Формулы-1" поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.
Обновлено в 11:47
Кино
В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп
Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Технологии
«М.Видео-Эльдорадо» начнет принимать технику на утилизацию
Группа "М.Видео-Эльдорадо" и Ассоциация "Система коллективной ответственности Электроника - Утилизация" запускают утилизацию любой использованной техники и электроники.
Обновлено в 09:30
Футбол
Станислав Черчесов: «Надеюсь, травма Газинского несерьезная»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги контрольной встречи с "Чертаново" (6:0). В первом тайме травму плеча получил хавбек Юрий Газинский.
Обновлено в 11:05
Общество
«Коммерсанту» грозит иск за злоупотребление свободой информации
Согласно имеющейся информации, речь идет о привлечении по части 7 статьи 13.15 КоАП "Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну".
Обновлено в 12:50
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Здоровье
Почти 80 тысяч россиян умерли от отравления алкоголем за пять лет
В период с 2013 по 2018 года в России от отравления алкоголем скончались 78 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено в 13:17
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»
Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.
Обновлено в 12:38
Здоровье
У женщин симптомы инфаркта отличаются от мужских
Обновлено в 02:43
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Политика
Мэр Харькова призвал покаяться и начать переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Киеву нужно начать прямые переговоры с Москвой.
Обновлено в 01:35
Транспорт
Станцию метро «Проспект Мира» в Москве закроют на вход утром 4 июня
Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса
Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, выпавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали
Мать, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках, арестована по решению суда, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 13:13
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
Обновлено в 06:19
Политика
Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05