Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию
Московский Комсомолец07:20
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Спорт
Юрист: «Девушка, прервавшая финал ЛЧ, уже вряд ли сможет приобрести билеты на игры под эгидой УЕФА»
Обновлено в 08:10
Кино
Дэвид Линч получит почетную статуэтку «Оскар»
В понедельник, 3 июня, стало известно о том, что Дэвид Линч получит почетную статуэтку "Оскар".
Обновлено в 13:30
Теннис
Мария Шарапова может сыграть в турнире на Майорке
Турнир, который пройдет на острове Майорка в городке Санта-Понса, обещает быть представительным.
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Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Футбол
Бразильская полиция вызвала Неймара на допрос
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии по футболу Неймар даст показания по делу об изнасиловании. Об этом сообщает "Советский спорт".
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Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Политика
В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕ
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что предложение комитета ПАСЕ пригласить Россию на предстоящую сессию означает, что из регламента организации уходят нормы, не устраивающие Москву: «Лишение права голоса, тому подобные вещи, которые не применяются ни в каких других парламентских организациях».
Обновлено в 14:56
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21
Происшествия
Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи
Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Экономика
Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят
Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Политика
Помпео рассказал о готовности США к переговорам с Ираном
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты никогда не отличались выполнением своих обязательств по международным соглашениям.
Обновлено в 18:25
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Общество
В Саудовской Аравии увидели новый месяц
Астрономическая обсерватория в Саудовской Аравии (مرصد تمير) заявила, что увидела новый месяц.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами
Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Кино
«Братство» Лунгина покажут на Шанхайском кинофестивале
Дирекция 22-го Шанхайского международного кинофестиваля подтвердила участие в киносмотре ленты российского режиссера Павла Лунгина «Братство».
Обновлено в 14:38
Происшествия
Тела двух полицейских найдены в Ноябрьске
В Ноябрьске в понедельник были обнаружены тела двух полицейских.
Обновлено в 07:20
Теннис
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 15:51
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Экономика
Рынок сыграл в отставку главы «Газпрома»
Почему дорожает "Газпром" Стремительный рост котировок аналитики связывают с тремя факторами: обещаниями роста дивидендов и изменений в дивидендной политике, хорошей отчетностью за первый квартал 2019 года, вышедшей 30 мая, и слухами о дальнейших кадровых изменениях в компании, в том числе возможной смене предправления Алексея Миллера.
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Транспорт
В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет
В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за обвинения его подчиненных в убийстве пятилетнего мальчика
Накануне мальчик умер в больнице.
Обновлено в 18:07