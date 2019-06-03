Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Липецкая область сохранила ведущие позиции в рейтинге регионов

Московский Комсомолец02:16

Развитие экономики и социальной сферы. Подмосковье вошло в топ‐5 интегрального рейтинга регионов

Телеканал 360°02:42

Москва возглавила рейтинг социально-экономического развития регионов

Вечерняя Москвавчера в 19:17

Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

ФАНвчера в 21:23

Названы регионы с лучшим социально-экономическим развитием в России

Life.ruвчера в 20:17

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Известиявчера в 21:40

Социально-экономическим лидерами в России стали Москва, Петербург, ХМАО и Татарстан

ПРАЙМвчера в 17:20
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Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ

Китайская Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Общество

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Алсу затравили в соцсетях после скандала с дочкой на «Голосе»

Ранее Лоза потребовал от Алсу отдать полученный за "Голос" миллион.
Обновлено в 04:43
Общество

Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Политика

Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией

Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
Обновлено в 02:21
Спорт

Зеппельт высказался о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Немецкий журналист Хайо Зеппельт не упустил возможности высказаться по поводу возможного отстранения России от Олимпиады-2020 из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина

Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца

Обновлено в 01:11
Футбол

Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

Дефекты были найдены на предкрылках самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.
Обновлено в 05:01
Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:38
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Дело возбуждено после сноса националистами памятника Жукову в Харькове

В Харькове следователи возбудили два уголовных дела после инцидента с разрушением памятника маршалу СССР Георгию Жукову.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия

В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских

В Ноябрьске в понедельник найдены тела двух полицейских.
Обновлено в 05:24
Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду»

В воскресенье, 2 июня «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели ответный матч стыковых игр против Нижнего Новгорода.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за поломки

Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Уфа-Сургут со 123 пассажирами в салоне, не смог вылететь из уфимского аэропорта из-за поломки подкрылок, никто не пострадал, сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии зампредседателя комитета по транспорту Альберт Сулейманов.
Обновлено в 03:33
Космос

В галактике М 59 все еще рождаются звезды

Напомним, что недавно был опубликован снимок другой галактики из каталога Мессье - М 90. Его также получили с помощью телескопа «Хаббл».
Обновлено 01 июня в 12:18
Общество

Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе

В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Культура

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Гаджеты

Иностранные компании хотят обязать хранить данные eSIM в России

По всей видимости, российские власти обяжут иностранные компании, которые будут работать с технологией eSIM, хранить данные таких карт на серверах, расположенных на территории нашей страны.
Обновлено в 05:41
Общество

В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии

Обновлено в 01:03
Политика

В Швеции пройдут закрытые слушания по делу Ассанжа

Дело о сексуальных домогательствах и изнасиловании будет рассматриваться за закрытыми дверями, хотя изначально слушания должны были быть открыты для прессы.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Казани экс-главу банка «Спурт» осудили более чем на 3 года колонии

Обновлено в 05:16
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