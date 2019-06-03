Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ
Китайская Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Алсу затравили в соцсетях после скандала с дочкой на «Голосе»
Ранее Лоза потребовал от Алсу отдать полученный за "Голос" миллион.
Обновлено в 04:43
Общество
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Политика
Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией
Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
Обновлено в 02:21
Спорт
Зеппельт высказался о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Немецкий журналист Хайо Зеппельт не упустил возможности высказаться по поводу возможного отстранения России от Олимпиады-2020 из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
Дефекты были найдены на предкрылках самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.
Обновлено в 05:01
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Дело возбуждено после сноса националистами памятника Жукову в Харькове
В Харькове следователи возбудили два уголовных дела после инцидента с разрушением памятника маршалу СССР Георгию Жукову.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия
В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских
В Ноябрьске в понедельник найдены тела двух полицейских.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду»
В воскресенье, 2 июня «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели ответный матч стыковых игр против Нижнего Новгорода.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за поломки
Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Уфа-Сургут со 123 пассажирами в салоне, не смог вылететь из уфимского аэропорта из-за поломки подкрылок, никто не пострадал, сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии зампредседателя комитета по транспорту Альберт Сулейманов.
Обновлено в 03:33
Космос
В галактике М 59 все еще рождаются звезды
Напомним, что недавно был опубликован снимок другой галактики из каталога Мессье - М 90. Его также получили с помощью телескопа «Хаббл».
Обновлено 01 июня в 12:18
Общество
Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок
На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе
В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Гаджеты
Иностранные компании хотят обязать хранить данные eSIM в России
По всей видимости, российские власти обяжут иностранные компании, которые будут работать с технологией eSIM, хранить данные таких карт на серверах, расположенных на территории нашей страны.
Обновлено в 05:41
Общество
В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии
Обновлено в 01:03
Политика
В Швеции пройдут закрытые слушания по делу Ассанжа
Дело о сексуальных домогательствах и изнасиловании будет рассматриваться за закрытыми дверями, хотя изначально слушания должны были быть открыты для прессы.
Обновлено в 05:33