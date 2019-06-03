Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию

Московский Комсомолец07:20

Названы регионы с лучшим социально-экономическим развитием в России

Life.ruвчера в 20:17

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Известиявчера в 21:40

Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

ФАНвчера в 21:23

Развитие экономики и социальной сферы. Подмосковье вошло в топ‐5 интегрального рейтинга регионов

Телеканал 360°02:42

Москва возглавила рейтинг социально-экономического развития регионов

Вечерняя Москвавчера в 19:17

Социально-экономическими лидерами в России стали Москва, Петербург, ХМАО и Татарстан

ПРАЙМвчера в 17:20
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Обновлено вчера в 16:45
Политика

В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 10:17
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Обновлено в 08:24
Происшествия

ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей

Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Власти Марокко задержали радикалов, готовивших теракты

По данным местной разведки, радикалы готовили теракты на территории королевства.
Обновлено в 10:39
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 07:10
Общество

В Петербурге вновь открылось кафе, где бесплатно кормят пенсионеров

Обновлено в 10:10
Политика

Зеленский призвал Кернеса провести слушания по памятнику Жукову

Обновлено в 10:23
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Общество

Ростовская область перешла на цифровое телевещание

Обновлено в 07:46
Политика

Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России

Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Обновлено в 10:35
Политика

В России опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Информация американских СМИ об отзыве из Венесуэлы российских военных специалистов недостоверна, заявил посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Владимир Заемский.
Обновлено в 10:16
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой

Артистка позирует в купальнике, не стесняясь своих торчащих ребер. "Накормить бы тебя" — пишет расстроенный поклонник.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Кино

Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Тодоровского «Одесса»

«В пакет релизов Disney/WDSSPR вошел фильм Валерия Тодоровского «Одесса», который выйдет в широкий прокат в российских кинотеатрах 5 сентября 2019 года», — сказано в сообщении.
Обновлено в 10:32
Культура

Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Общество

Из-за умных студентов в тюменском вузе сократили стипендии на 30%

По информации представителей университета, причиной стало большое количество умных студентов.
Обновлено в 06:16
Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Политика

Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него

Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
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Авто

Кроссоверы BMW X3 M и X4 M получили пакет улучшений M Performance

"Заряженные" кроссоверы BMW X3 M и X4 M получили пакет улучшений M Performance.
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Samsung анонсировал современные ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force

Новинки ноутбуков Samsung Notebook 7 получат в качестве аппаратной базы чипы от Intel.
Обновлено в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
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