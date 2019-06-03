Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Футбол
Перес и Рамос посетили церемонию прощания с Рейесом
Мероприятие на домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан» посетили президент «Реала» Флорентино Перес и капитан столичной команды Серхио Рамос.
Обновлено в 03:51
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика
Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
Обновлено в 02:27
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне
Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роструд, рабочий день 11 июня — предпраздничный, поэтому будет сокращен на час.
Обновлено в 02:51
Политика
В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов
Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
Обновлено в 02:29
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Собчак потребовала Бузову извиниться за распространение слухов
Обновлено вчера в 23:51
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Финансы
Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов
Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
Обновлено в 06:13
Общество
Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения
Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Петербурге мать отсудила 5 млн рублей за рождение больного ребенка
В Санкт-Петербурге мать получит 5 млн рублей моральной компенсации за рождение больного малыша.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Работник Шереметьева забросил сигнальный конус на крыло самолёта
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Индии пропал военный самолет Ан-32
Военно-транспортный самолёт Ан-32 военно-воздушных сил Индии, вылетевший в понедельник из города Джорхата (северо-восточный штат Ассам), потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на осведомлённые источники.
Обновлено в 06:27
Политика
На Украине вступила в силу новая редакция правописания
Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию правописания 22 мая.
Обновлено в 05:34
Культура
В Музее архитектуры Москвы откроют экспериментальную фотолабораторию
Экспериментальную лабораторию Magnum Live Lab/19 снова откроют в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Галина Польских впервые рассказала о трагедии с внуком
Мало кто знает, какую личную трагедию пережила знаменитая актриса Галина Польских.
Обновлено в 05:55
Политика
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
В следующем сообщении Трамп сравнил Хана с «тупым и некомпетентным» мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио.
Обновлено в 06:08
Здоровье
Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой
В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45
Авто
Озвучены цены на LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Американский журнал назвал МиГ-35 достойным конкурентом F-35
Новый российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ назвали достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35.
Обновлено в 04:39
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Экс-глава легендарной клиники Мешалкина задержан в Новосибирске
В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина и бывший депутат Законодательного собрания Александр Караськов.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая рассказала о романе с Владом Топаловым
В рамках участия в программе «Секрет на миллион» исполнительница Анастасия Стоцкая рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о своих романах.
Обновлено в 04:20
Общество
Елистратов уволил главного дорожника Челябинска
Обновлено в 01:39