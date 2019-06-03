Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию
Московский Комсомолец07:20
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Космос
Космонавты жаловались на слух после полёта на МКС
Снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но профессионалов-учёных и профессионалов-инженеров.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Теннис
Джокович победил Штруффа и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в матче четвёртого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Обновлено в 08:49
Экономика
Повышение НДС не дало результатов
Согласно докладу Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России, роста поступлений по внутреннему НДС относительно ВВП не произошло, несмотря на то, что с 1 января 2019 года базовая ставка НДС повысилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 01:08
Футбол
Ближайшие клубные чемпионаты мира могут пройти в Катаре
Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мира, которые пройдут в декабре 2019 и 2020 годов.
Обновлено в 08:01
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Общество
В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов
За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних.
Обновлено в 08:50
Музыка
Шнуров констатировал смерть рэп-баттлов
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что баттл-рэп «скоропостижно скончался».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Обновлено в 06:51
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Три атомных подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений
Головная многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегическими субмаринами проекта 667БДРМ отработали в мае всплытие в полыньях среди льдов Арктики.
Обновлено в 07:22
Политика
Порошенко захотел стать отцом нации
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил список партии «Европейская солидарность» для того, чтобы стать не просто депутатом, а отцом нации.
Обновлено в 04:51
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области
Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции.
Обновлено в 07:15
Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой
В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45
Экономика
«Газпром» поднял индекс до исторического максимума
Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов.
Обновлено в 07:59
Общество
Свердловская область перешла на цифровое телевидение
Обновлено в 03:39
Происшествия
Неизвестные украли участок дороги в Томской области
Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Политика
В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 01:20
Авто
Обновленный Nissan X-Trail пользуется ажиотажным спросом
По мнению экспертов, ажиотажный спрос на новинку обусловлен скидками, которые объявил Nissan на ряд комплектаций кросса в КНР, а также высоким качеством сборки и надежностью модели.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».
Обновлено в 09:27
Авто
GM-АвтоВАЗ продлил скидки на Chevrolet Niva в июне
Обновлено в 04:09
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:06