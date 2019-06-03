Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию
Московский Комсомолец07:20
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Политика
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Общество
Воронежскую область отключают от аналогового телевещания
Воронежская область вошла в число российских регионах, с 3 июня перешедших на цифровое телевещание, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников
Адвокат Юсуфова Дагир Хасавов рассказывал РИА Новости, что СК уже направил обвинительное заключение по этому делу в Генпрокуратуру.
Обновлено в 10:55
Футбол
Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский повредил плечевой сустав в товарищеском матче с "Чертаново", сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.
Обновлено в 12:05
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Политика
Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:38
Хоккей
«Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз»: прогноз Дарюса Каспарайтиса на 4-й матч финала Кубка Стэнли
Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис сделал прогноз на четвертый матч финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз».
Обновлено в 11:18
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Происшествия
Схрон с оружием нашли в гараже в Симферополе
После обнаружения боеприпасы направили на экспертизу.
Обновлено в 10:51
Общество
В Хабаровске госпитализировали одну из участниц голодовки
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Сергей Бутаков назначен начальником Департамента здравоохранения
Предыдущий начальник Департамента здравоохранения Игорь Маклаков покинул должность в октябре прошлого года «в связи с переходом на новое место работы».
Обновлено в 08:05
Происшествия
СК завел дело после убийства на Ямале двух полицейских
Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).
Обновлено в 11:50
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52