Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию

Московский Комсомолец07:20

Эксперты заметили рост социально-экономического положения Брянщины

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Названы регионы с лучшим социально-экономическим развитием в России

Life.ruвчера в 20:17

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Известиявчера в 21:40

Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

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Развитие экономики и социальной сферы. Подмосковье вошло в топ‐5 интегрального рейтинга регионов

Телеканал 360°02:42

Социально-экономическими лидерами в России стали Москва, Петербург, ХМАО и Татарстан

ПРАЙМвчера в 17:20
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

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Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
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18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
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Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
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Пресс-секретарь Зеленского назвала себя бывшим «агентом Кремля»

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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

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Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Общество

Власти Москвы рассказали о планах по созданию круглогодичных ярмарок

Обновлено в 07:00
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Общество

Воронежскую область отключают от аналогового телевещания

Воронежская область вошла в число российских регионах, с 3 июня перешедших на цифровое телевещание, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 03:41
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Происшествия

Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников

Адвокат Юсуфова Дагир Хасавов рассказывал РИА Новости, что СК уже направил обвинительное заключение по этому делу в Генпрокуратуру.
Обновлено в 10:55
Футбол

Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с «Чертаново»

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский повредил плечевой сустав в товарищеском матче с "Чертаново", сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.
Обновлено в 12:05
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Политика

Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

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Армия и оружие

Число жертв военного конфликта в Ливии превысило 600 человек

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Хоккей

«Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз»: прогноз Дарюса Каспарайтиса на 4-й матч финала Кубка Стэнли

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис сделал прогноз на четвертый матч финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз».
Обновлено в 11:18
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Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
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После обнаружения боеприпасы направили на экспертизу.
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Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
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Предыдущий начальник Департамента здравоохранения Игорь Маклаков покинул должность в октябре прошлого года «в связи с переходом на новое место работы».
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СК завел дело после убийства на Ямале двух полицейских

Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).
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Против фигуранта дела Захарченко возбудили дело о фальсификации

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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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