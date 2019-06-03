Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию

Московский Комсомолец07:20

Эксперты заметили рост социально-экономического положения Брянщины

Рассвет (п.Суземка)08:52

Названы регионы с лучшим социально-экономическим развитием в России

Life.ruвчера в 20:17

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Известиявчера в 21:40

Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

ФАНвчера в 21:23

Развитие экономики и социальной сферы. Подмосковье вошло в топ‐5 интегрального рейтинга регионов

Телеканал 360°02:42

Социально-экономическими лидерами в России стали Москва, Петербург, ХМАО и Татарстан

ПРАЙМвчера в 17:20
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Обновлено в 11:24
Политика

Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии

Обновлено в 06:47
Экономика

В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора

На пост CEO назначили Рафаэля Абрамяна. В состав правления войдут лидеры основных подразделений Rambler Group.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Авто

Hyundai сделал спецверсию Solaris для России

Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 08:52
Кино

Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Политика

Политолог оценил назначение Кучмы переговорщиком по Донбассу

Обновлено в 11:34
Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Granta Cross

Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте

Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

Шведский суд отказал прокуратуре в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Политика

В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН

Говоря о действиях Украины, в МИД отметили, что отрицают наличие спора между государствами по указанным Киевом конвенциям, касающимся финансирования терроризма и расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер показала взрослого сына-красавца

Певица впервые показала свое наследника. Надежда Мейхер предпочитает скрывать от посторонних свою семью – мужа и троих детей.
Обновлено 01 июня в 06:00
Общество

Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Экономика

Балахнинский бумкомбинат выплатит 212 млн руб. дивидендов

Бумкомбинат "Волга" (АО, Балахнинский район, Нижегородская область) выплатит по итогам 2018 года 212 млн руб. дивидендов по обычным акциям.
Обновлено в 10:49
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки

В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 11:03
Гаджеты

LG начинает продажи первого в мире телевизора OLED 8K

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Симферополе обнаружен схрон с оружием

"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

Напомним, проект перехода с аналогового на цифровое вещание стартовал в феврале 2019 года и осуществляется в 4 этапа, в ходе первых двух этапов на «цифру» уже перешли 28 регионов.
Обновлено в 03:19
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