Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию
Московский Комсомолец07:20
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Политика
Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии
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Экономика
В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора
На пост CEO назначили Рафаэля Абрамяна. В состав правления войдут лидеры основных подразделений Rambler Group.
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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Авто
Hyundai сделал спецверсию Solaris для России
Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
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Кино
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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Политика
Политолог оценил назначение Кучмы переговорщиком по Донбассу
Обновлено в 11:34
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Granta Cross
Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Шведский суд отказал прокуратуре в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Политика
В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН
Говоря о действиях Украины, в МИД отметили, что отрицают наличие спора между государствами по указанным Киевом конвенциям, касающимся финансирования терроризма и расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер показала взрослого сына-красавца
Певица впервые показала свое наследника. Надежда Мейхер предпочитает скрывать от посторонних свою семью – мужа и троих детей.
Обновлено 01 июня в 06:00
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Экономика
Балахнинский бумкомбинат выплатит 212 млн руб. дивидендов
Бумкомбинат "Волга" (АО, Балахнинский район, Нижегородская область) выплатит по итогам 2018 года 212 млн руб. дивидендов по обычным акциям.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки
В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 11:03
Гаджеты
LG начинает продажи первого в мире телевизора OLED 8K
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Симферополе обнаружен схрон с оружием
"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
Напомним, проект перехода с аналогового на цифровое вещание стартовал в феврале 2019 года и осуществляется в 4 этапа, в ходе первых двух этапов на «цифру» уже перешли 28 регионов.
Обновлено в 03:19