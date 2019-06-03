Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Республики СКФО замыкают рейтинг социально-экономического положения в РФ

Московский Комсомолец01:51

Социально-экономическим лидерами в России стали Москва, Петербург, ХМАО и Татарстан

ПРАЙМвчера в 17:20

Петербург попал в рейтинг лучших городов по социально-экономическому развитию

Петербургский дневник00:28

Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

ФАНвчера в 21:23

Названы регионы с лучшим социально-экономическим развитием в России

Life.ruвчера в 20:17

Москва возглавила рейтинг социально-экономического развития регионов

Вечерняя Москвавчера в 19:17

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Известиявчера в 21:40
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Армия и оружие

Иран: любая пуля в Персидском заливе спровоцирует рост цены на нефть

Первая пуля, выпущенная в Персидском заливе, подтолкнет цены на нефть к росту выше $100, — приводит его слова агентство Фарс.
Обновлено вчера в 07:23
Общество

Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции

В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие

ДНР сообщила об обстреле КПП близ Горловки украинскими силовиками

Украинские силовики открыли огонь по пункту пропуска "Майорск" в Донбассе ночью в понедельник.
Обновлено в 01:59
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Разрушенную боевиками в Алеппо мечеть полностью восстановят за 8 лет

На полное восстановление мечети уйдет восемь лет, но больше всего сирийцев беспокоит другое: террористы не только взорвали минарет, но и разграбили древнюю библиотеку, а также украли святыню - одеяние пророка Мухаммеда.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Неизвестный кинулся с топором на человека в мэрии Южно-Сахалинска

Неизвестный мужчина напал с топором на человека в мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 01:43
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17

Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:12
Авто

Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Футбол

«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом

Обновлено вчера в 19:05
Культура

Сын Олега Газманова назван лучшим певцом

Лучшим певцом был признан Родион Газманов, а Алексея Ягудина в итоге назвали «спортсменом года».
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Жителям России обещают теплый июнь

Жителям России обещают теплый июнь: согласно предварительному прогнозу синоптиков, ни в одном регионе страны температура воздуха не опустится ниже климатической нормы.
Обновлено в 00:38
Экономика

Повышение НДС не оправдало ожиданий

Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Обновлено в 00:19
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Экономика

Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей

Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции

Обновлено в 01:12
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины

Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
Обновлено 31 мая в 15:38
Наука

Найдены остатки древней смертельной инфекции на территории Турции

Обновлено в 01:46
Общество

Мэр Челябинска уволил начальника управления дорожного хозяйства города

Обновлено в 01:44
Авто

В Болгарии обнаружены 11 BMW пятой серии в заброшенном гараже

На некоторых транспортных средствах при осмотре выявили небольшие повреждения, но основная часть сошедших с конвейера 25 лет назад BMW находится в отличном состоянии.В дальнейшем найденные автомобили планируют продать на аукционе, где стартовая цена лота будет возрастать от 15 тысяч у.е. Среди найденных BMW только один седан, все остальные авто выполнены в кузове универсал.
Обновлено в 01:28
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество

В Москве установится тропическая жара

Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Общество

Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно

Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
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