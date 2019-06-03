Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Петербург попал в рейтинг лучших городов по социально-экономическому развитию
Петербургский дневник00:28
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Армия и оружие
Иран: любая пуля в Персидском заливе спровоцирует рост цены на нефть
Первая пуля, выпущенная в Персидском заливе, подтолкнет цены на нефть к росту выше $100, — приводит его слова агентство Фарс.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции
В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
ДНР сообщила об обстреле КПП близ Горловки украинскими силовиками
Украинские силовики открыли огонь по пункту пропуска "Майорск" в Донбассе ночью в понедельник.
Обновлено в 01:59
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Разрушенную боевиками в Алеппо мечеть полностью восстановят за 8 лет
На полное восстановление мечети уйдет восемь лет, но больше всего сирийцев беспокоит другое: террористы не только взорвали минарет, но и разграбили древнюю библиотеку, а также украли святыню - одеяние пророка Мухаммеда.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Неизвестный кинулся с топором на человека в мэрии Южно-Сахалинска
Неизвестный мужчина напал с топором на человека в мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 01:43
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:12
Авто
Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Футбол
«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом
Обновлено вчера в 19:05
Культура
Сын Олега Газманова назван лучшим певцом
Лучшим певцом был признан Родион Газманов, а Алексея Ягудина в итоге назвали «спортсменом года».
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Жителям России обещают теплый июнь
Жителям России обещают теплый июнь: согласно предварительному прогнозу синоптиков, ни в одном регионе страны температура воздуха не опустится ниже климатической нормы.
Обновлено в 00:38
Экономика
Повышение НДС не оправдало ожиданий
Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Обновлено в 00:19
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции
Обновлено в 01:12
Футбол
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины
Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
Обновлено 31 мая в 15:38
Авто
В Болгарии обнаружены 11 BMW пятой серии в заброшенном гараже
На некоторых транспортных средствах при осмотре выявили небольшие повреждения, но основная часть сошедших с конвейера 25 лет назад BMW находится в отличном состоянии.В дальнейшем найденные автомобили планируют продать на аукционе, где стартовая цена лота будет возрастать от 15 тысяч у.е. Среди найденных BMW только один седан, все остальные авто выполнены в кузове универсал.
Обновлено в 01:28
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Общество
Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно
Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38