Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитиюИзвестия вчера в 21:40
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Авто
Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
Здоровье
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке лихорадки Денге на территории Таиланда.
Обновлено вчера в 01:34
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Путешествия
Летние туры для россиян подорожали на треть
В 2019 году жители России заплатят почти на треть больше за летний отдых.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК
ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% +1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Мотоциклист умер в ДТП на Искровском проспекте
Обновлено в 01:08
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Рабочий упал в шахту лифта с восьмого этажа и выжил
Рабочий упал в шахту лифта с восьмого этажа на стройке ЖК «Чистое небо». Ему вызвали скорую, на которой он и отправился в больницу.
Обновлено в 02:00
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие
В США назвали единственного российского конкурента F-35
В США назвали российского конкурента F-35.
Обновлено в 00:41
Экономика
Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП
Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Джоли показала руки худее, чем у ее 10-летней дочки
Для прогулки с 10-летней дочкой Вивьен Анджелина выбрала пудровый сарафан на тонких бретелях.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено вчера в 01:09
Здоровье
Эксперт рассказал о полезных свойствах конского щавеля
Эксперт рассказал о полезных свойства конского щавеля, способного бороться со многими заболеваниями.
Обновлено в 02:14
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счёт в финальной серии НБА
Кевин Дюрант пропустил и второй матч финала из-за травмы. «Голден Стэйт» сравнял счёт в серии: 1-1.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
ЦБ тестирует верификацию E-mail банковских клиентов
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ с несколькими банками тестирует верификацию электронной почты клиентов.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Политика
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова
Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26