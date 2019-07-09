Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиянГазета.Ru 00:56

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка. Жертвами мошенников зачастую становятся россияне, использующие мобильные устройства при оплате.
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