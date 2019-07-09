Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.

с чего всё началось

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка. Жертвами мошенников зачастую становятся россияне, использующие мобильные устройства при оплате.

Политика Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.

Авто Пикап Nissan Navara подвергли технической модернизации В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Происшествия Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».

Космос Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт Хотя присутствие птицы на Марсе кажется абсолютно нереальным зрелищем, тем не менее она там есть, и это запечатлено на фотографии, размещенной на официальном сайте NASA, сообщает Express.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Здоровье Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.

Политика Путин дал интервью для фильма Оливера Стоуна об Украине Президент Владимир Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», говорится на сайте «Первого канала».

Здоровье Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Футбол Девушка Дани Алвеса эмоционально поздравила игрока с победой в Кубке Америки Жоана Санс, девушка капитана сборной Бразилии Дани Алвеса, поздравила своего возлюбленного с завоеванием Кубка Америки.

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Политика Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса.

Музыка Стинг отменил выступление из-за проблем со здоровьем 67-летний британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в бельгийском Генте по состоянию здоровья, передает ТАСС.

Политика Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.

Происшествия Журналиста обвинили в воздействии на подсознание Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».

Здоровье Роскачество посчитало калории в бургерах Роскачество завершило спецпроект по исследованию бургеров. Всего было протестированы бургеры из 11 сетевых ресторанов быстрого питания.

Общество Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.

Армия и оружие До конца года пройдут испытания сверхзвукового делового самолета «Туполева» В России в 2019 году пройдут испытания модели сверхзвукового делового самолета разработки "Туполева" со сниженным уровнем звукового удара.

Интернет Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.

Общество Путин подарил красноярскому школьнику щенка "Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.

Футбол «Краснодар» представил форму на сезон 2019/20 Футбольный клуб «Краснодар» представил форму на сезон 2019/20. Об этом 9 июля сообщается на сайте клуба.

Транспорт Участок красной ветки московского метро закроют на неделю В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.

Технологии «Мегафон» и Tinder запустят сервис знакомств «Мегафон» совместно с с Tinder запускает сервис знакомств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.