Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиянГазета.Ru 00:56
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка. Жертвами мошенников зачастую становятся россияне, использующие мобильные устройства при оплате.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известиявчера в 17:02
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