Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублейРИА Новости вчера в 10:57
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ. В 2017 году Бортников заработал 10,9 миллиона рублей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:29, Ашберн
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:06
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
Пекарня в Кемерово, где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.
Обновлено в 02:15
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина
Обновлено в 01:57
Хоккей
«Ак Барс» объявил о назначении Квартальнова главным тренером
53-летний Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанской команды, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.
Обновлено в 03:31
Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов
Подразделения Вооруженных сил Украины утром в среду нанесли минометный удар по западному пригороду Донецка, выпустив 33 снаряда.
Обновлено в 03:56
Политика
МИД ответил на заявления Помпео об уговорах России в адрес Мадуро
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала телеканалу CNN заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия отговорила Николаса Мадуро покидать Венесуэлу, когда тот готов был пойти на такой шаг.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
В Москве проходит первомайское шествие
Обновлено в 04:02
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено вчера в 09:06
Энергетика
«Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт
Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Приморье обнаружили упавший в 1944 году самолет Ил-2
Самолет упал во время учебного полета на окраине села Хороль.
Обновлено в 00:47
Космос
На Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн
Грант Петерсен запечатлел на камеру Samsung Galaxy S8 последнее затмение Сатурна и Луны. Об этом сообщило издание iXBT.com.
Обновлено в 03:32
Хоккей
«Автомобилист» покинули 11 хоккеистов
Обновлено в 02:48
Футбол
Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.
Обновлено в 04:01
Культура
Из Петербурга в Нур-Султан прилетела «Блокадная виолончель»
Выставка «Блокадная виолончель» из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства открылась в столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана).
Обновлено в 03:29
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено вчера в 11:21
Хоккей
Сборная России по хоккею прибыла в Стокгольм
Сборная России по хоккею прибыла в Стокгольм, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Скандальная победа дочери Алсу разделила поклонников «Голоса»
Благодаря композиции звездной уроженки Воронежа девочке удалось сохранить свое место в "Голосе", а после она еще и победила в нем. Результаты буквально взорвали медиа-поле, заставив предполагать, что победа юной Микелле Абрамовой досталась не без помощи известной матери Алсу и ее богатого мужа.
Обновлено в 01:01
Политика
Путин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол
Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол, выразив надежду на укрепление сотрудничества стран.
Обновлено в 04:03
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Технологии
Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола
Обновлено 29 апреля в 04:13
Футбол
Стали известны позиции, которые «Динамо» попытается усилить летом
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» определилось с позициями, которые клуб будет пытаться усилить во время летнего трансферного окна.
Обновлено в 03:48