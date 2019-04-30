Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублейРИА Новости вчера в 10:57

Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ. В 2017 году Бортников заработал 10,9 миллиона рублей.

Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей

Хоккей «Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".

Общество В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня Пекарня в Кемерово, где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.

Транспорт В России появились новые дорожные знаки С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

Хоккей «Ак Барс» объявил о назначении Квартальнова главным тренером 53-летний Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанской команды, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.

Экономика Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.

Армия и оружие Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов Подразделения Вооруженных сил Украины утром в среду нанесли минометный удар по западному пригороду Донецка, выпустив 33 снаряда.

Политика МИД ответил на заявления Помпео об уговорах России в адрес Мадуро Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала телеканалу CNN заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия отговорила Николаса Мадуро покидать Венесуэлу, когда тот готов был пойти на такой шаг.

Космос На Титане обнаружили огромную ледяную стену Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.

Энергетика «Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.

Космос На Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн Грант Петерсен запечатлел на камеру Samsung Galaxy S8 последнее затмение Сатурна и Луны. Об этом сообщило издание iXBT.com.

Футбол Погба ответил критикующим его легендам «МЮ» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.

Культура Из Петербурга в Нур-Султан прилетела «Блокадная виолончель» Выставка «Блокадная виолончель» из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства открылась в столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана).

Экономика ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.

Происшествия Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля 30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.

Хоккей Сборная России по хоккею прибыла в Стокгольм Сборная России по хоккею прибыла в Стокгольм, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Скандальная победа дочери Алсу разделила поклонников «Голоса» Благодаря композиции звездной уроженки Воронежа девочке удалось сохранить свое место в "Голосе", а после она еще и победила в нем. Результаты буквально взорвали медиа-поле, заставив предполагать, что победа юной Микелле Абрамовой досталась не без помощи известной матери Алсу и ее богатого мужа.

Политика Путин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол, выразив надежду на укрепление сотрудничества стран.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.