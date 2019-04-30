Экономика

Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 годRT на русском 11:13

Отмечается, что за прошедший год он заработал 11,3 млн рублей. В 2017 году Бортников заработал 10,9 млн рублей. Согласно представленным документам, доход его супруги в 2018 году составил 331 тыс. рублей.
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Назван заработок самого богатого сотрудника ФСБ

Телеканал 360°13:03

Главы ФСБ и ФСО отчитались об одинаковых доходах

URA.Ru12:32

Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей

РИА Новости10:57

Назван самый богатый сотрудник ФСБ

Lenta.ru12:17

Доход главы ФСБ за 2018 год составил 11,3 млн рублей

ТАСС12:07

Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год

RT на русском11:13

Стали известны доходы главы ФСБ и генпрокурора России за прошлый год

БИЗНЕС Online12:21
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия

Суд в Москве продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский суд Москвы во вторник продлил до 7 июня арест аспиранту Московского университета Азату Мифтахову, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 11:57
Гаджеты

Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»

Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

ЗРС С-500 прошла финальные испытания

Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
Хоккей

Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Ядерный арсенал США оценили в более чем шесть тысяч боеголовок

Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы к началу 2018 года общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Политика

Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.
Обновлено в 13:08
Авто

УАЗ завершил сертификационные испытания модели УАЗ «Хантер» в Чили

Обновлено в 05:07
Политика

Депутат Рады заявил, что Зеленский мог попасть под внешнее управление

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление.
Обновлено в 11:57
Политика

Глава МИД Венесуэлы прокомментировал ситуацию в стране

Министр иностранных дел Хорхе Арреаса в интервью RT рассказал о ситуации в стране после того, как глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о финальной фазы операции «Свобода».
Обновлено в 12:53
Общество

Японский император Акихито отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.
Обновлено в 03:20
Хоккей

Йоонас Кемппайнен покидает «Салават Юлаев» по истечении контракта

Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Футбол

Власти Дагестана отказались помогать «Анжи»

На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.
Обновлено в 09:21
Авто

«АвтоВАЗ» отчитался о первой за 10 лет прибыли

Впервые за последние 10 лет «АвтоВАЗ» получил чистую прибыль – в 2018 году она составила 5,86 млрд рублей против убытка в 9,66 млрд рублей в 2017 году, следует из отчета компании по МСФО.
Обновлено в 12:25
Политика

Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме

Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Политика

Посол США посетил задержанного в России Уилана

"В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана", - сказано в сообщении.
Обновлено в 12:20
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Экономика

Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка

На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Политика

Зеленский встретился с митрополитом ПЦУ

Обновлено в 09:53
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed

В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
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Александр Бортников
Российский судья
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Председатель Национального антитеррористического комитета, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации с 25 мая 2008 года.
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