Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдноИзвестия 14:56

Две женщины, ожидавшие визита главы государства в город, скооперировались и написали одинаковые записки. Одной из них удалось прорваться через охрану и передать ее Путину. Эту историю рассказал агентству супруг второй женщины Владимир Щербина.
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Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

В ходе прямой линии в четверг Путина спросили, бывает ли ему стыдно. Глава государства рассказал, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам в 2000-х годах.
РИА Новости12:30

Подробнее о событии

СМИ узнали содержание записки, из-за потери которой Путину стыдно

URA.Ru13:17

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

РИА Новости12:30

Стали известны подробности случая, за который стыдно Путину

Говорит Москва13:32

Предана гласности история, за которую стыдно Путину

Газета.Ru14:21

«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Ведомости13:11

Появились подробности вызвавшего у Путина стыд случая

Lenta.ru13:04

«РИА Новости» опубликовало историю передачи потерянной Путиным записки

РБК14:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
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