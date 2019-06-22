Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдноИзвестия вчера в 14:56
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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с чего всё началось
В ходе прямой линии в четверг Путина спросили, бывает ли ему стыдно. Глава государства рассказал, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам в 2000-х годах.РИА Новостивчера в 12:30
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Владимир Путин рассказал об истории в Коми, за которую ему стыдно
Первоисточник Сыктывкар21 июня в 09:54
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
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