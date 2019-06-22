Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдноИзвестия 14:56

В ходе прямой линии в четверг Путина спросили, бывает ли ему стыдно. Глава государства рассказал, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам в 2000-х годах.

с чего всё началось

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

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