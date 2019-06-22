Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдноИзвестия 14:56

Путин добавил, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит, попадает в руки, он старается "отработать по полной". Как рассказали РИА Новости местные журналисты, освещавшие те события, эта история произошла во время рабочей поездки президента в Сыктывкар в сентябре 2010 года.

с чего всё началось

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