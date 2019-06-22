Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдноИзвестия 14:56
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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с чего всё началось
Путин добавил, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит, попадает в руки, он старается "отработать по полной". Как рассказали РИА Новости местные журналисты, освещавшие те события, эта история произошла во время рабочей поездки президента в Сыктывкар в сентябре 2010 года.РИА Новости12:30
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Владимир Путин рассказал об истории в Коми, за которую ему стыдно
Первоисточник Сыктывкарвчера в 09:54
«Мне и сейчас стыдно»: Владимир Путин рассказал об истории, которая произошла с ним в Сыктывкаре
Pro Город Сыктывкарвчера в 07:45
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