Футбол
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в СШАРБК20:23
Сам Руни недоступен для комментариев, отмечает WP. Тем временем инцидент с задержанием футболиста прокомментировала пресс-служба клуба «Ди Си Юнайтед». «Нам известны сообщения о том, что Уэйн Руни был задержан в декабре», — приводит издание заявление «Ди Си Юнайтед».
РБК20:23
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