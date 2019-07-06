Как рассказали источники «Росбалта» в спецслужбах, в разработку УСБ ФСБ РФ бойцы спецназа и оперативники Управления «К» ФСБ РФ попали в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков, когда изымаются гигантские суммы.

с чего всё началось

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.

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