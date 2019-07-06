Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБГазета.Ru вчера в 20:31
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как рассказали источники «Росбалта» в спецслужбах, в разработку УСБ ФСБ РФ бойцы спецназа и оперативники Управления «К» ФСБ РФ попали в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков, когда изымаются гигантские суммы.Росбалтвчера в 17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Происшествия
Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд
Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
Арестованный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Происшествия
Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен
Обновлено в 00:08
Авто
В России стартовали продажи нового Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено вчера в 06:18
Спорт
Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Обновлено вчера в 19:30
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:01
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Культура
В сети появилась 17-я серия нового «Простоквашино»
Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Матроскин блюз" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила в субботу пресс-служба киностудии.
Обновлено в 00:03
Общество
Общежитие или съемная квартира: во сколько обойдется иногороднему студенту жилье в Ростове
Три года университетской жизни Леша Санин провел на чемоданах. Успел пожить и в съемной квартире, и даже в нескольких общежитиях.
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены
Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 04:18
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина Гарри растерялся в толпе окруживших его детей
Пятилетний сын знаменитостей Гарри, попав с отцом за кулисы, очень растерялся, когда его окружила толпа детей.
Обновлено вчера в 00:29
Происшествия
Миллиардер погиб на Багамах при крушении вертолёта
Как писал News.ru ранее, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек.
Обновлено вчера в 00:36
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал сына и пиар-директора «больными людьми»
Бари Алибасов заявил, что у его пиар-директора рак коры головного мозга или мозг вообще отлетел.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает
Следует заметить, что с начала наступления сирийских военных в начале мая 2019 года резко участились попытки боевиков нанести удар по российской авиабазе Хмеймим.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00