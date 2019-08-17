Футбол
Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»Чемпионат вчера в 15:20
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии» на правах годичной аренды, сообщает RAC1. Согласно информации источника, следующим летом мюнхенский клуб будет иметь право выкупа контракта 27-летнего хавбека.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено вчера в 08:49
Авто
В России появился новый способ «подставы» водителей
В интернете набирает популярность видеоролик, где автомобилиста провоцирует на обгон машина, оборудованная комплексом фиксации нарушений.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Обновлено в 03:32
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Обновлено вчера в 07:53
Транспорт
Власти отказали МГО КПРФ в проведении автопробега в столице
Власти сообщили, что проведение такой акции невозможно.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Российских моряков у берегов Камеруна захватили пираты
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Министерство торговли США разрешит американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 00:48
Футбол
«Барселона» опубликовала информацию по травме Суареса
«Барселона» в своём «твиттере» опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Экономика
Самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами.
Обновлено в 00:25
Авто
Депутаты хотят запретить эксплуатировать старые автомобили
Обновлено 14 августа в 09:27
Общество
В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений
Лесозаводский городской округ и Октябрьский район ввели режим ЧС муниципального уровня в связи с подтоплениями, вызванными прошедшими ливнями.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
155-ю годовщину отметит Западный военный округ
В Санкт-Петербурге пройдет праздновании 155-й годовщины создания Западного военного округа. Мероприятие состоится 22 августа.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Бригада скорой помощи пострадала в ДТП по дороге на вызов в Пушкине
Обновлено вчера в 15:16
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Космос
Фантом-манекен для изучения радиации отправится на МКС в 2022 году
Новый фантом-манекен для изучения влияния радиации на организм человека должен быть доставлен на Международную космическую станцию в 2022 году.
Обновлено вчера в 02:16
Футбол
Промес: «Есть чувство, что в „Аяксе“ я все начал заново»
Есть чувство, что я все начал заново.
Обновлено в 03:41
Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
Обновлено в 03:53
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Технологии
Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).
Обновлено в 01:14
Авто
83% россиян используют машины не только по назначению
Обновлено в 03:54
Общество
Самый большой российский флаг развернули на склоне вулкана на Камчатке
Обновлено вчера в 21:24
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено вчера в 23:31