Футбол

Коутиньо взял номер Роббена в «Баварии»Евро-футбол.ру 04:53

"Бавария" подтвердила переход полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны" на правах аренды. За немецкую команду 27-летний бразилец будет выступать под номером 10, который ранее принадлежал голландцу Арьену Роббену.
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