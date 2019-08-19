Футбол
Коутиньо взял номер Роббена в «Баварии»Евро-футбол.ру 04:53
"Бавария" подтвердила переход полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны" на правах аренды. За немецкую команду 27-летний бразилец будет выступать под номером 10, который ранее принадлежал голландцу Арьену Роббену.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:26
Происшествия
СКР смягчил статью фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили следствие в отношении Данилы Беглеца, 12-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Политика
Путин встретится с Макроном во Франции по вопросам Украины и Сирии
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина состоится в форте Брегансон в рамках переговоров.
Обновлено в 01:10
Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Обновлено в 07:17
Происшествия
Ещё пять человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области
Как сообщили ИА REGNUM в минздраве региона, в больницы поступило ещё пять человек. 18 августа госпитализированы трое взрослых и двое детей.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 07:30
Происшествия
США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Разведка США полагала, что при взрыве на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года сразу погибли или получили смертельные дозы облучения примерно 100 человек.
Обновлено в 05:29
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
Происшествия
По факту убийства семьи под Ульяновском возбуждено уголовное дело
СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства целой семьи в селе Патрикеево Базарносызганского района.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Транспорт
Новый аэропорт в Саратове принял первый самолет
Сегодня, 18 августа, новый международный аэропорт «Гагарин» в Саратове принял первый самолет.
Обновлено вчера в 07:42
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
Агент Рибери рассказал об активных переговорах с «Локомотивом»
Жан-Пьер Берне агент футболиста Франка Рибери, рассказал об активных переговорах с «Локомотивом».
Обновлено в 07:20
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Рассчитанная по официальным курсам на вторник стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 66,32 коп. и составляет 69,9113 руб.
Обновлено в 07:33
Политика
Депутаты прервут отпуска для расследования вмешательства в дела России
Депутаты Госдумы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству во внутренние дела РФ, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:58
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию
Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»
Первые съемки «слепых» прослушиваний стартуют 19 августа. А главной тайной были имена наставников.
Обновлено в 07:42
Политика
Кадыров рассказал о своих главных страхах
Обновлено в 04:33
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
В Петербурге был найден мертвым заслуженный артист России и музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 07:55
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
Обновлено в 07:07