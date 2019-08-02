Футбол
Стали известны детали контракта Ларссона со «Спартаком»Sportbox.RU вчера в 15:37
Сообщает, что контракт 22-летнего форварда с московским клубом рассчитан на 4 года. О трансфере нападающего стало известно в пятницу. Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга».
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Джордан Ларссон: Когда поступило предложение «Спартака», в «Норчепинге» за меня порадовались
Советский спортвчера в 07:25
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Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника
На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник украинской армии
Безсонов отметил, что украинские силовики предприняли попытку помешать военнослужащим ДНР сбить БПЛА и открыли огонь по позициям Народной милиции.
Обновлено в 08:07
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии
Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Футбол
ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено в 09:15
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено вчера в 06:55
Авто
Citroen анонсировал новинку, которая будет заменой модели С4
В 2020 году компания Citroen заменит хэтчбек C4 «знаменательным автомобилем».
Обновлено вчера в 07:32
Энергетика
Глава «Нафтогаза»: Украина накопила более 16 млрд кубометров газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 16 миллиардов кубометров газа.
Обновлено в 08:25
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ
Введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.
Обновлено в 09:02
Общество
Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв
Техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения стала причиной взрыва на авиабазе Шайрат на востоке провинции Хомс в Сирии, среди военнослужащих есть погибшие, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Около 10 участников несогласованной акции задержали в Москве
На Пушкинской площади в Москве задержали около 10 участников несанкционированной акции. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Анна Михалкова поделилась черно-белым снимком с мамой
Актриса поделилась совместным черно-белым снимком с Татьяной Евгеньевной и тепло высказалась о значении материнской любви.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Недвижимость
России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол
«Газпром Арену» успели убрать от сцены Rammstein к матчу «Зенита»
На матч ожидают до 55 тысяч зрителей.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский предупредил соратников о недопустимости «договорняков»
Лидер Украины Владимир Зеленский предупредил членов своей партии «Слуга народа» о недопустимости «договорняков» по различным вопросам, а также об ответственности за прогулы.
Обновлено в 08:52