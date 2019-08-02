Футбол

Стали известны детали контракта Ларссона со «Спартаком»Sportbox.RU вчера в 15:37

Сообщает, что контракт 22-летнего форварда с московским клубом рассчитан на 4 года. О трансфере нападающего стало известно в пятницу. Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Стали известны детали контракта Ларссона со «Спартаком»

Матч ТВвчера в 15:37

«Спартак» объявил о переходе Йордана Ларссона

Газета.Ruвчера в 15:29

Джордан Ларссон: Когда поступило предложение «Спартака», в «Норчепинге» за меня порадовались

Советский спортвчера в 07:25

Ларссон подписал со «Спартаком» контракт на 4 года

Спорт-Экспрессвчера в 14:02

«Спартак» объявил о переходе Ларссона

Sport24.ruвчера в 05:05

Контракт Дж. Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года

Чемпионатвчера в 15:09

«Спартак» показал лучшие голы Джордана. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Политика

В центре Москвы началась несогласованная акция протеста

Обновлено в 07:17
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Хоккей

«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи

Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский назвал условие отставки Богдана

В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено в 07:52
Общество

Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией

Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:35
Политика

Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Общество

Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее

Обновлено в 02:40
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Политика

МИД России отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей

Пропагандистский расчет лежит в основе введения новых санкций США в отношении России, заявила 2 августа пресс-служба МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:19
Здоровье

Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики

Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram

Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Игры

Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store

Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые покажут на выставке МАКС-2019

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 будет впервые представлен публике на статической экспозиции МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»

Президент России Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Под санкции США против Венесуэлы попали главы силовых структур

Напомним, ранее США ввели против Венесуэлы несколько пакетов экономических санкций, включая персональные меры против чиновников и военных, лояльных правительству Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 11:42
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий на детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Самолет США провел разведку у черноморского побережья России

На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Авто

Как выглядит байк, который скрестили с барбекю

В отличие от стоковой версии, байк окрашен в матово-чёрный цвет и полностью лишен хромированных деталей.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека

Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Мария Порошина опубликовала «семейное» фото с Ярославом Бойко

Актриса Мария Порошина опубликовала в Instagram душевное «семейное» фото. На снимке она сидит рядом с коллегой Ярославом Бойко и детьми.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека

При столкновении легковой машины Skoda с грузовиком КамАЗ погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 04:45
Кино

Стала известна дата выхода фильма об Элвисе Пресли

Кинокомпания Warner Bros. назначила выход фильма о короле рок-н-ролла на осень 2021 года и приняла решение о переносе премьеры фильма «Дюна» на декабрь 2020 года.
Обновлено в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное