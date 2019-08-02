Футбол

Стали известны детали контракта Ларссона со «Спартаком»Sportbox.RU вчера в 15:37

Сообщает, что контракт 22-летнего форварда с московским клубом рассчитан на 4 года. О трансфере нападающего стало известно в пятницу. Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга».
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Стали известны детали контракта Ларссона со «Спартаком»

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