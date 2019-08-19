Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»Gazeta.SPb 09:11
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Политика
Путин прибыл во Францию на встречу с Макроном
Обновлено в 10:49
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Экономика
Qiwi допустил продажу Рокетбанка
Платежный сервис Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка, сообщается в квартальном отчете Qiwi по МСФО.
Обновлено в 09:24
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Кино
Кевин Смит снимет аниме-сериал про Хи-Мэна для Netflix
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено в 08:21
Политика
США продлевают лицензию для Huawei на 90 дней
Соединённые Штаты продлили на 90 дней лицензию для Huawei, которая позволит китайской компании закупать американскую продукцию, рассказал Fox Business министр торговли США Уилбур Росс.
Обновлено в 09:59
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на 5,7% на фоне новостей о buy back
Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 10:47
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле
«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Гаджеты
Продажи новых телевизоров Xiaomi Redmi стартуют 29 августа
19 августа генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь назвал дату выхода телевизоров Redmi на рынок: продажи стартуют 29 августа.
Обновлено в 06:12
Экономика
Объём грузинского экспорта в Россию растёт
Стоимость экспорта грузинских товаров за семь месяцев 2019 года составил $303,8 млн, что на 26,1% выше аналогичного показателя годом ранее.
Обновлено в 09:21
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Футбол
«Барселона» раскрыла условия трансфера Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 05:45
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за 500 млн рублей
Действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев, который был главой охраны президента РФ Владимира Путина, оказался владельцем дома в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе за 500 млн рублей.
Обновлено в 09:33
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Культура
В Москве пройдет выставка, которая объединит более 100 частных музеев
Музей мыла из города Шуя Ивановской области расскажет все об истории мыловарения и покажет мраморного Мойдодыра XIX века и многочисленные сорта мыла.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон сообщил, что женился на певице Лорен Хашиан.
Обновлено в 09:03
Футбол
Марсело: «Критика меня не волнует»
Защитник «Реала» Марсело в интервью изданию Bild рассказал, как он реагировал на критику в своей адрес в прошлом сезоне.
Обновлено в 10:45
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 российской финкомпании
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка России, ВЭБа и Газпромбанка, а также 18 других российских финансовых компаний вслед за повышением суверенных рейтингов Российской Федерации.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и вошли в Саракиб.
Обновлено в 03:59
Гаджеты
Xiaomi, Oppo и Vivo создадут аналог AirDrop
Китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo опубликовали в WeChat совместное заявление о разработке нового сервиса быстрой передачи файлов между устройствами, сообщает The Verge.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
На Ставрополье трехлетний ребенок утонул в реке
Обновлено в 09:20
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52