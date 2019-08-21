Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»Gazeta.SPb 19 августа в 09:11
Защитник перейдет к чемпионам России за 2 млн евро, но останется на Урале до зимы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Вологодской области вертолет упал в реку
Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:03
Футбол
«Монако» арендовал у «Лестера» Слимани
Нападающий сборной Алжира по футболу Ислам Слимани перешел на правах аренды из "Лестера" в "Монако", сообщается на сайте монегасков.
Обновлено в 06:55
Энергетика
Нефть «взяла курс» на отметку $61
Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.
Обновлено в 00:12
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla выступили с совместным заявлением о произведённой ими блокировке цифрового сертификата, который мог позволять властям Казахстана следить за данными интернет-пользователей.
Обновлено в 11:01
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы
В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.
Обновлено в 10:53
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян
Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.
Обновлено в 10:02
Хоккей
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» во втором матче на Кубке Латвийской железной дороги.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Спасших младенца в Саранске представят к наградам Мордовии
Лейтенанта полиции, участкового уполномоченного Василия Мартынова наградят орденом Славы III степени, а старшего сержанта полиции, полицейского Виктора Ковальчука и подполковника внутренней службы, замначальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по республике Руслана Алукаева — медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия».
Обновлено в 05:40
Политика
Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8
Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:31
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Здоровье
Почему нельзя мыть курицу перед приготовлением, рассказали ученые
Исследования ученых показали, что в 25% случаев у людей, моющих птицу перед приготовлением, салаты, которые также готовил хозяин, были заражены сальмонеллой.
Обновлено в 08:05
Наука
Открытие связи вкуса и стволовых клеток ускорит регенерацию зубов
Обновлено вчера в 07:01
Театры
Гастрольный план Волковского театра не изменится после смены худрука
Актер и режиссер Сергей Пускепалис ранее занимал пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, 16 августа он стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Россия и Китай инициировали заседание Совбеза ООН из-за ракет США
Россия и Китай запросили проведение заседания Совбеза ООН из-за действий США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассказал и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили европейские кости
Вокруг гималайского озера Роопкунд можно обнаружить несколько сотен человеческих костей, поэтому водоем иногда называют Озером Скелетов.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Спартак» назвал цены на билеты на матч Лиги Европы с «Брагой»
29 августа «Спартак» на «Открытие Арене» проведет ответную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Брагой».
Обновлено в 09:29
Кино
Дэн Стивенс сыграет Сергея Лазарева в фильме «Евровидение»
Обновлено в 04:07
Политика
Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 06:07
Политика
Кравчук: США поставили Украине ультиматум по ядерному оружию
В эфире "24 канала" экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил, что США поставили Киев перед выбором: или власти отказываются от ядерного оружия, или против Украины вводят санкции.
Обновлено вчера в 19:27
Политика
Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей
Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
Обновлено в 07:16